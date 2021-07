Campagna vaccinale in Veneto, Bigon: «I medici di famiglia sono fondamentali, coinvolgerli anche per gli under 60»

«I medici di famiglia sono stati fondamentali per imprimere un’accelerata alla campagna vaccinale dopo le incertezze della prima fase. Adesso non devono essere accantonati, ma vanno coinvolti per immunizzare gli under 60. Hanno un rapporto di fiducia con i propri assistiti e possono quindi convincere gli scettici o chi finora ha rifiutato». Così Anna Maria Bigon, consigliera regionale Pd e vicepresidente della commissione Sanità, rilancia l’appello all’Ulss 9, dopo che la Fimmg ha denunciato un’interpretazione restrittiva dell’indicazione regionale: «È assurdo e penalizzante, non solo per loro ma per l’intera comunità, che si debbano limitare a persuadere gli anziani non vaccinati, che ormai sono fortunatamente una minima parte. Bene la somministrazione negli hub e nelle farmacie, ma se vogliamo dare una nuova svolta, forse decisiva, verso l’immunità di gregge è impensabile escludere i medici di base. Le Ulss - ribadisce Anna Maria Bigon - forniscano le dosi affinché siano in grado vaccinare anche chi ha meno di 60 anni».

Anna Maria Bigon

La stessa Anna Maria Bigon in tema di vaccini torna anche sull'annosa questione circa le sospensioni dei sanitari che hanno rifiutato di vaccinarsi contro Covid-19, rimproverando in particolare al governatore del Veneto Luca Zaia quello che Bigon definisce un «voltafaccia nel giro di poche ore» che finirebbe con il mandare «un messaggio sbagliato, cedendo all’egoismo di chi non si preoccupa di mettere a rischio la salute altrui, soprattutto di persone fragili e scaricando come al solito la responsabilità sul Governo». In merito Anna Maria Bigon conclude: «Manca personale? Si parta immediatamente con assunzioni e concorsi e incentivando i professionisti che ci sono, ma preferiscono il privato».