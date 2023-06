A Verona arriva l'urbanistica di genere: «Una svolta per rendere la città a misura di donne, ragazze e bambine»

«Una città più inclusiva facilita la vita di donne, anziani, bambine e bambini». Questo l'assunto che l'amministrazione comunale di Verona mette in evidenza, spiegando che «è sempre più avvertita l’esigenza di progettare i territori urbani prendendo in considerazione le differenze, pensando agli spazi pubblici come luoghi di relazione più equa, più orizzontale e più collaborativa». Sempre secondo quanto evidenziato in una nota di Palazzo Barbieri, l'urbanistica sarebbe in grado di «incidere sulle diseguaglianze che quotidianamente impattano sulla vita delle donne», all'interno di città che, puntualizza la nota del Comune, «non sono certo costruite per facilitare la loro quotidianità».

Prendendo ad esempio il processo avviato dalla città di Milano, che ha da poco redatto il proprio "Atlante di genere", anche il Comune di Verona fa dunque sapere di voler aprire una riflessione su questo tema, soprattutto «in vista sia della revisione dei principali strumenti urbanistici, il Piano di assetto del territorio e del Piano degli interventi, sia della messa a terra del primo bilancio di genere del Comune di Verona».

Un primo interrogativo che a Palazzo Barbieri si stanno ponendo sarebbe quindi il seguente: «Come arrivare ad una città i cui spazi pubblici e i servizi tengano conto del genere, ovvero dei diversi bisogni che hanno le donne e chi si occupa della cura delle persone?». Anzitutto, viene spiegato nella nota del Comune, «mappando l’esistente e analizzando i dati, ad esempio con passeggiate esplorative nei quartieri oltre che in centro storico, per rendersi conto di persona dei percorsi che una donna deve affrontare ogni giorno e delle criticità che vi trova, dall’assenza di mezzi pubblici alla presenza di barriere architettoniche per chi deve spingere un passeggino o una carrozzina, fino alle percezione della sicurezza, che incide inevitabilmente sulla vita di donne e ragazze e sulle loro scelte».

Atlante di genere

Secondo quanto viene spiegato nella nota del Comune di Verona, "Milano Atlante di genere" farebbe parte della più ampia ricerca effettuata da Sex & the City, un’associazione di promozione sociale (Aps) fondata nel 2022 da Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro, che «osserva le città da un punto di vista di genere, e lo fa attraverso progetti specifici, teorici e pratici, incontri pubblici e progetti di ricerca». In questo modo, cerca dunque di «costruire un quadro capace di integrare la dimensione di genere nella riflessione sulla città, così da fornire alle amministrazioni pubbliche uno strumento utile a formulare politiche che possano organizzare gli spazi puntando al benessere di tutta la cittadinanza».

Proprio Florencia Andreaola è stata ospite oggi, mercoledì 28 giugno, della Commissione consiliare quarta, ai cui commissari ha illustrato la metodologia e l'obiettivo del lavoro svolto, che si proporrebbe di «decostruire lo spazio urbano contemporaneo milanese attraverso lenti di osservazione specifiche che consentano di leggere le risposte offerte alle esigenze delle donne e delle minoranze di genere». Il risultato sarebbe quindi «uno strumento teorico e pratico per pianificare contesti più inclusivi e attenti alle necessità dei molteplici soggetti e dei differenti corpi che abitano lo spazio urbano».

Verzè: «È una rivoluzione culturale prima che urbanistica»

Il presidente della Commissione quarta, Pietro Trincanato, nell'occasione ha spiegato: «Abbiamo ritenuto interessante approfondire lo studio effettuato a Milano per capire cosa significa e quali strumenti servono per orientare la pianificazione dell’assetto urbano e dello spazio pubblico dal punto di vista del genere, adattando la città a beneficio di tutti. Molto interessante il percorso partecipativo necessario per registrare criticità e bisogni, un processo che a Verona ha già preso forma con alcune iniziative nei quartieri. Questo tipo di intervento, come altri che seguiranno in Commissione, - ha precisato Pietro Trincanato - è anche finalizzato a sensibilizzare i commissari e le commissarie in vista dell’elaborazione del Pat e del nuovo Piano degli interventi, secondo processi partecipativi per includere nella città che vogliamo costruire questi sguardi e queste esigenze che fino ad oggi sono stati completamente obliterati. L’intenzione è ora di portare avanti questa analisi con la collaborazione della commissione prima e della consigliera Verzè».

Proprio la consigliera con delega alle pari opportunità del Comune di Verona, Beatrice Verzè, ha evidenziato: «L’urbanistica di genere rappresenta una svolta nella pianificazione cittadina della città per rendere anche Verona a misura di donne, ragazze e bambine. È una rivoluzione culturale prima che urbanistica, ma grazie ad uno sguardo inclusivo, attento, competente e contemporaneo può avvenire più velocemente di quanto pensiamo. Dalla sicurezza al decoro urbano, dalla cultura ai servizi primari, il tema può contemplare diversi assessorati e campi di intervento. L’Aps Sex and the city e in particolare la dott.ssa Andreaola, che abbiamo ospitato nella commissione presieduta dal presidente Trincanato ha portato il modello milanese di ripensamento della città, di mappatura e di raccolta dati per offrire a cittadine e cittadini tutti gli strumenti per vivere in un contesto libero da impedimenti fisici e sociali. La politica - ha infine aggiunto la consigliera Beatrice Verzè - e in particolare tutte le amministratrici e gli amministratori devono prendersi la responsabilità di avviare politiche che vadano in questa direzione, perchè Verona si adegui agli standard europei di città e soprattutto di civiltà».