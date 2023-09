Verso il 2024 e le elezioni europee: il Comune di Verona promuove in streaming l'ultimo discorso della presidente von der Leyen

Mercoledì 13 settembre, a partire dalle 9 di mattina, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen terrà l'annuale discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento Europeo riunito in plenaria. Come ricordato in una nota del Comune di Verona, si tratterà dell’ultimo discorso di von der Leyen nel corso del suo mandato e anche per questo costituisce un momento decisivo che segna ogni anno l'attività delle istituzioni europee. Da Palazzo Barbieri, infatti, ricordano che nel corso del suo discorso la presidente tirerà le fila sui dodici mesi trascorsi, ma soprattutto darà le indicazioni politiche per l'azione della Commissione per il prossimo anno.

Il Comune di Verona, in particolare con il consigliere delegato alle politiche europee Giacomo Cona, anche referente del progetto della Commissione europea "Costruire l’Europa coi consiglieri locali", si sta adoperando in collaborazione con la Commissione europea per facilitare l’accesso ai cittadini all'atteso discorso di von der Leyen. Per seguire il suo intervento online, oppure per rivederlo registrato in differita, il Comune di Verona ha quindi già predisposto un'apposita pagina del sito web dove sarà possibile trovare tutti il link utili dove verrà trasmesso il discorso: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=88683.

«Come Comune di Verona noi facciamo la nostra parte in ambito informativo e divulgativo - ha spiegato Giacomo Cona, consigliere comunale con delega alle politiche europee -, mettendo a disposizione il discorso di von der Leyen in streaming e per riascoltarlo registrato in differita. Si tratta di un appuntamento molto importante, perché dal 6 al 9 giugno i 27 Stati dell'Unione saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo e si insedierà anche la nuova Commissione. È un appuntamento politico fondamentale per tutto il continente. Come istituzione vicina alle cittadine e ai cittadini, - ha concluso Giacomo Cona - vogliamo coinvolgerli anche in temi macro, come quello dell’Unione Europea, che trovano applicazione concreta nella vita quotidiana di tutti».