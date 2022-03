Zelensky parla al Parlamento italiano, tra gli assenti per scelta Vito Comencini

Ieri, 22 marzo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pronunciato un discorso al Parlamento italiano. Un discorso che è stato applaudito in piedi da tutti i deputati ed i senatori presenti. Zelensky ha ringraziato per l'aiuto finora fornito dall'Italia, ma ha chiesto di aumentare le sanzioni e le pressioni contro la Russia per arrivare ad un cessate il fuoco dopo quasi un mese di guerra.

Unanime il coro di solidarietà all'Ucraina da parte dei parlamentari che ieri erano Montecitorio, mentre chi ha voluto rimarcare la propria distanza dal leader ucraino ha scelto di disertare la seduta. E nel gruppo di chi coloro che hanno scelto di non ascoltare le parole di Zelensky c'è anche il deputato veronese Vito Comencini, da poco tornato dalla Russia dove ha portato aiuti per la popolazione del Donbass. «Non ho partecipato perché credo che questa non sia la strada giusta per portare a quella soluzione diplomatica e pacifica che tutti auspichiamo», ha dichiarato ad Adnkronos il parlamentare leghista, che ha chiesto di non dimenticare «i colleghi parlamentari ucraini a cui da alcuni giorni è stato "vietato di fare attività politica", perché ritenuti filorussi e sostenitori delle istanze dei cittadini del Donbass».

Una questione di coerenza, quella di Comencini, probabilmente mal digerita dal leader del suo partito Matteo Salvini, che aveva chiesto a tutti i parlamentari del Carroccio di essere presenti.

«L'italia sostiene l'Ucraina», ha commentato su Facebook il senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo, polemizzando poi sull'assenza di Comencini, definendola scandalosa e descrivendo il deputato leghista come filo-Putin e quindi accostandolo al leader russo giudicato nemico dell'Europa. «Il Parlamento è vicino al popolo ucraino e contro la terrificante aggressione russa - ha commentato Alessia Rotta, anche lei veronese del PD - Non possono esserci distinguo o ambiguità di fronte alla brutale invasione di uno Stato sovrano. Bene ha fatto il premier Mario Draghi a ribadire la condanna ferma del nostro Paese e il sostegno incondizionato all'Ucraina. L'Europa sia unita e determinata nella difesa della democrazia, della libertà e dei nostri valori. Oggi l'Ucraina non difende solo sé stessa ma anche la nostra pace e i nostri diritti».

«L'Italia faccia tutto il possibile per far cessare la guerra», ha infine chiesto il parlamentare veronese di Fratelli d'Italia Ciro Maschio.