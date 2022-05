Preso di mira da un tweet di Bussinello, solidarietà al giornalista Paolo Berizzi

Ancora una volta estrema destra di Verona contro Paolo Berizzi. Il giornalista, che vive sotto scorta proprio per le minacce ricevute da gruppi neofascisti e neonazisti, è finito in un tweet di Roberto Bussinello, dirigente veronese di CasaPound. Sabato scorso, 14 maggio, per promuovere la manifestazione di CasaPound del 28 maggio a Roma, Bussinello ha scritto «Chi non partecipa è un Paolo Berizzi», chiamando direttamente in causa il cronista e scrittore.

«I dirigenti di CasaPound le loro manifestazioni fasciste le lanciano così - ha replicato Berizzi - La considero una medaglia. In attesa che la magistratura e le istituzioni democratiche facciano il loro dovere».

Tra Berizzi e la destra veronese è sempre stato scontro aperto. Uno scontro reso ancor più acceso dall'ultimo libro di Paolo Berizzi: «È gradita la camicia nera». Volume dal sottotitolo molto esplicativo: laquo;Verona laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e l'Europa». Su quel libro, Berizzi è stato tra l'altro sfidato da Bussinello, il quale ha chiesto un confronto al giornalista.

Il tweet di Bussinello è stato però subito condannato dal Comitato di Redazione di Repubblica, giornale su cui Berizzi tiene la rubrica "Pietre". Ed anche la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) si è unita al Comitato di Redazione del quotidiano. Fnsi si è mostrata solidale con il giornalista «nella consapevolezza - ha concluso il sindacato - che non saranno certo episodi come questo ad impedirgli di continuare a svolgere il suo lavoro con la determinazione e la passione civile di sempre».

Ed anche il Partito Democratico ha espresso solidarietà a Berizzi tramite la veronese Alessia Rotta e l'eurodeputata Alessandra Moretti. «Il fascismo, che a Verona ha la sua massima espressione, ormai è un problema nazionale - hanno scritto Rotta e Moretti - Rivolgiamo un appello al Ministero dell'Interno e al Comune di Roma per non autorizzare la manifestazione fascista. Rileviamo il silenzio dell'attuale sindaco di Verona che non ha ritenuto importante spendere neppure una parola a difesa della libertà di stampa e dell’incolumità di un giornalista attaccato dagli estremisti veronesi. Disperato per la campagna elettorale non certo brillante e per i sondaggi che ormai lo danno in costante discesa, Sboarina è ormai apertamente schierato con i fascisti di CasaPound».