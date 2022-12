Tutela animali a Verona, Zavarise (Lega): «Bene aver mantenuto delega, ma tanti non trovano interlocutori nel Comune»

«Bene che l’amministrazione abbia mantenuto la delega politica alla sicurezza e al benessere degli animali introdotta anni fa dalla Lega, male che non sia stato confermato il personale di servizio, che avrebbe sicuramente dato quella continuità operativa che ora purtroppo sembra essere venuta meno a discapito dei nostri amici a quattro zampe». Così si esprime Nicolo Zavarise, consigliere comunale e commissario provinciale della Lega veronese che sul tema conferma la sua massima attenzione: «Sono molte, infatti, - spiega lo stesso Zavarise - le segnalazioni delle coadiuvanti alle colonie feline che stiamo ricevendo che lamentano di non trovare interlocutori in questa amministrazione e altrettanto di non ricevere risposte adeguate alle numerose problematiche a cui la loro attività va incontro».

Il commissario provinciale della Lega veronese ha quindi aggiunto: «Su nostra richiesta, nei quartieri governati dal centrodestra, Stefano Ubaldi e Gloria Gobbetti, rispettivamente presidente della commissione sicurezza in Quinta circoscrizione e presidente della commissione ambiente in Quarta circoscrizione, avranno la delega alla tutela e al benessere degli animali. È un percorso che continua sulla scia di quanto fatto nella precedente amministrazione con la consigliera Laura Bocchi che per la prima volta ha introdotto la delega alla tutela degli animali. Una sensibilità - sottolinea Nicolo Zavarise - non comune nell’ambiente politico che, tuttavia, ha un’importanza fondamentale per la sicurezza non solo dei nostri amici a quattro zampe».

Proprio l’ex consigliera comunale Laura Bocchi è a sua volta intervenuta commentando così l'assegnazione delle deleghe nelle due circoscrizioni: «Siamo soddisfatti che le circoscrizioni di centrodestra abbiano assegnato la delega ai nostri rappresentanti per continuare un lavoro che nei territori è risultato determinante per l’ambito sulla tutela degli animali. Ora - ha aggiunto Bocchi - la speranza è che anche le altre circoscrizioni prendano esempio dalla Quarta e dalla Quinta, individuando figure adeguate per portare avanti questo compito, ricoprendo un ruolo proattivo e risultando vere e proprie sentinelle sul territorio per aiutare gli animali e chi con impegno, passione e sensibilità si occupa della gestione delle colonie feline, così importanti per aiutare quei gatti liberi che, è bene ricordarlo, sono tutelati dalla legge», ha concluso Laura Bocchi.