Pietro Trincanato di Traguardi eletto nuovo presidente della Quarta commissione consiliare a Verona

Si è insediata mercolledì 28 settembre la commissione consiliare Quarta, che si occupa di urbanistica, edilizia privata, edilizia monumentale e civile, patrimonio, lavori pubblici e infrastrutture. All'ordine del giorno, l'elezione del nuovo presidente: ruolo per il quale è stato confermato Pietro Trincanato, consigliere comunale di Traguardi e presidente del movimento civico.

La sua nomina alla guida di questa commissione, delicata e importantissima, dalla quale passeranno alcune delle decisioni fondamentali per il futuro della città, si aggiunge agli incarichi altrettanto strategici che il sindaco Damiano Tommasi ha già assegnato nelle scorse settimane ai consiglieri comunali di Traguardi Beatrice Verzè e Giacomo Cona, delegati, rispettivamente, alle Pari opportunità e alle Politiche europee.

Nel suo intervento, il neo presidente ha sottolineato come il compito di pianificare la città in un'epoca come questa, che ci obbliga a ragionare in termini di «sviluppo sostenibile», renda la commissione Quarta un «luogo decisivo» per questa amministrazione: «Il nostro obiettivo - ha spiegato Pietro Trincanato - è restituire ai veronesi e alle veronesi di oggi, ma soprattutto di domani, una città capace di svilupparsi in maniera equa, equilibrata, sostenibile e sempre più interconnessa. Crediamo, infatti, che anche attraverso la pianificazione urbana, democratica e partecipativa, si possa costruire un nuovo senso di comunità. In quest'ottica, contiamo che il lavoro sia intenso e proficuo, oltre che collaborativo con le opposizioni».