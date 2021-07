«Traslochi interni all'Orlandi e dell'ospedale di comunità nessuna traccia»

Quello del punto tamponi dall'ex Lidl al centro polifunzionale di Via Dalla Chiesa non è stato l'unico trasloco scattato a Bussolengo. Il comitato Uniti per l'Orlandi ha infatti segnalato uno spostamento all'interno dell'ospedale. «L'ospedale di comunità di Bussolengo non è mai stato attivato - ha spiegato il comitato - È stato inaugurato lo scorso novembre, ma il reparto inaugurato al quarto piano dell'Orlandi non era un ospedale di comunità. In realtà si trattava di un trasloco di personale di medicina dal secondo al quarto piano, con relativa interruzione del servizio di medicina e riabilitazione. In questi giorni è avvenuto il trasloco inverso, dal quarto al secondo piano. Quarto piano chiuso, quindi, e ospedale di comunità mai aperto».

La segnalazione di Uniti per l'Orlandi è stata raccolta dalla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che ha spiegato: «Ancora non c’è traccia dell'ospedale di comunità di Bussolengo, nonostante sia previsto dal 2019 e nonostante l'inaugurazione del novembre 2020 che in realtà era ben altro: non un servizio di cura intermedio, bensì un reparto dove fornire assistenza agli acuti Covid. È questo un modo serio di fare programmazione? Basta promesse elettorali che poi finiscono nel dimenticatoio. Bussolengo sembra sparito dai radar della Regione».