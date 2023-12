Verso la riapertura degli Scavi Scaligeri? Traguardi: «Il Comune stanzia 350 mila euro per accelerare i tempi»

Gli Scavi Scaligeri verranno finalmente riaperti? Secondo quanto annunciato dal movimento civico Traguardi la risposta è sì. «Sebbene manchino i riferimenti temporali precisi (l’obiettivo è il 2025), - spiegano da Traguardi - adesso ci sono ufficialmente anche i soldi: 350mila euro stanziati dal Comune di Verona e inseriti nel bilancio previsionale». Pietro Trincanato, consigliere di Traguardi e presidente della Commissione 4^, ha in merito sottolineato che tali soldi «serviranno per sostituire le vetrate e l’illuminazione in Cortile Mercato Vecchio, dove verrà realizzato il nuovo accesso al Centro internazionale di Fotografia».

Lo stesso Trincanato ha poi spiegato che «si tratta di interventi di adeguamento propedeutici alla riapertura di questo sito, fiore all’occhiello della cultura veronese, che custodisce un vero e proprio patrimonio storico-archeologico e che tornerà a essere il polo culturale di cui la città è orfana ormai da troppi anni». Secondo quanto annunciato in una nota di Traguardi, infatti, nel bilancio previsionale l’amministrazione comunale «ha messo mano al capitolo sull’Edilizia monumentale per dare nuova luce a palazzi e monumenti cittadini».

In base a quanto è stato spiegato, oltre alla manutenzione già annunciata di Palazzo Pompei, sede del Museo di Storia Naturale, sarebbero previsti, tra gli altri interventi, «il restauro conservativo del Teatro Romano (finanziato dal Comune con 300mila euro), l’efficientamento energetico di Palazzo Barbieri (2,2 milioni di euro), l’abbattimento delle barriere architettoniche alla Gran Guardia (600mila euro) e la manutenzione di Forte Procolo (410mila euro)».

Al riguardo sono intervenuti per Traguardi anche i consiglieri comunali Beatrice Verzè e Giacomo Cona: «Questi finanziamenti sono linfa vitale per il nostro patrimonio monumentale, il cui ruolo era finora rimasto relegato ai margini, vista l’assenza di iniziative specifiche. Abbiamo voluto fortemente questi lavori, poiché, oltre all’interesse storico e turistico, la valorizzazione dei nostri edifici storici passa dal miglioramento dell’accessibilità e delle prestazioni energetiche».