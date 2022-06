Tosi insiste: «Per votare Sboarina serve apparentamento ufficiale». Su Tommasi: «Brava persona, ma senza esperienza»

Sono giorni caldissimi a Verona, e non solo sotto il profilo cllimatico. Mancano dieci giorni esatti alla data del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco della città. A sfidarsi sono rimasti in due: Damiano Tommasi per il centrosinistra ed il sindaco uscente di Fratelli d'Italia, sostenuto anche dalla Lega oltre che da liste civiche, Federico Sboarina.

Terzo escluso è il già sindaco di Verona per ben due volte Flavio Tosi, il quale giusto ieri ha sorpreso persino i suoi alleati di Italia Viva, di fatto perdendo il loro supporto, con la decisione di entrare ufficialmente in Forza Italia. Forte del suo 24% raccolto al primo turno, ora Flavio Tosi attende la mossa del sindaco uscente Sboarina, il quale ha annunciato una conferenza stampa alle ore 16 di oggi in piazza San Zeno.

Nel frattempo Tosi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, spiega: «Sboarina? Un conto sono i rapporti personali un conto è l'amministrazione cittadina». Quindi per votarlo cosa serve? «Ci vuole un accordo politico ufficiale, che si traduce politicamente in un apparentamento». Queste dunque le parole del neo esponente di Forza Italia e candidato sindaco di Verona per il centrodestra Flavio Tosi.

Il candidato del centrosinistra Tommasi, comunque, Flavio Tosi lascia intendere che non lo voterà: «Damiano Tommasi è una bravissima persona, ma non ha alcuna esperienza amministrativa». Poi lo stesso Flavio Tosi ha aggiunto: «Il problema è che nella sua coalizione c'è gente devastante, integralisti veri», ha sentenziato l'esponente di Forza Italia Flavio Tosi.