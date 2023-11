Sio di Aoui, analisi tecnica di Tosi: «Progetto impostato male da Azienda Zero»

Si fanno sempre più tecniche le critiche del deputato veronese e coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi sul Sio, il nuovo sistema informatico ospedaliero attivato nell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui). Tosi ha reso nota un'analisi tecnica da lui commissionata ad esperti di settore. Un documento in cui vengono illustrati e spiegati i motivi delle problematiche denunciate dallo stesso Tosi, ma anche da esponenti politici del Partito Democratico e dai sindacati.

Nell'analisi viene accusata Azienda Zero di aver accentrato su di sé il progetto del nuovo Sio senza però avere un organico sufficiente, dato che gli addetti del servizio sistemi informativi sono venti. E sempre Azienda Zero avrebbe impostato male la gara d’appalto e avrebbe sottostimato i tempi di realizzazione del progetto.

Sulla gara, in particolare, si fa riferimento al fatto che nel capitolato non erano coinvolti i responsabili esperti dei servizi informatici delle aziende sanitarie. Inoltre, la gara era stata impostata per individuare un unico aggiudicatario, mentre sono due le Rti assegnatarie. E ancora, non sarebbero state regolamentate due componenti progettuali chiave: il recupero dei dati acquisiti dalle aziende sanitarie con le precedenti procedure informatiche e l’interfacciamento delle nuove procedure Sio con gli altri programmi informatici delle aziende sanitarie non compresi nella gara. «Questo ha portato a un successivo aggravio di costi per la Regione di decine di milioni, che la Regione inizialmente non sapeva come coprire, salvo poi decidere di farvi fronte con i fondi Pnrr», ha spiegato Tosi.

«Quanto alla sottostima dei tempi di realizzazione del progetto - ha aggiunto il parlamentare di Verona - è da registrare che dopo 4 anni dall’aggiudicazione della gara nessuno dei due fornitori aggiudicatari dei lotti è riuscito ad attivare e collaudare le proprie soluzioni in nessuno degli ospedali veneti, ciò dimostra che i problemi che oggi si riscontrano in Aoui non vanno ricercati nella validità delle soluzioni proposte, bensì dall’errata impostazione del progetto da parte di Azienda Zero. Infine, il progetto Sio arrecherà alla sanità veneta un danno enorme in termine di innovazione digitale, a causa del "congelamento" dei sistemi informatici degli ospedali veneti per almeno dieci anni se non oltre, tenendo conto che Azienda Zero, in attesa della realizzazione del progetto Sio, ha bloccato sul piano dell’aggiornamento informatico le aziende sanitarie già nel 2017. Eppure quel progetto non sarà attivato in tutti gli ospedali veneti prima del 2025, e solo da quel momento decorreranno i 7 anni di contratto di fornitura delle Rti aggiudicatarie».