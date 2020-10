Plateatici in piazza Erbe e riqualificazione, Flavio Tosi denuncia: «È tutto fermo»

Parla di «immobilismo» dell'amministrazione comunale di Verona il consigliere di minoranza Flavio Tosi che, nel corso di una conferenza stampa, ha voluto affrontare il nodo plateatici in piazza Erbe. La cronistoria ripercorsa da Tosi vedrebbe in origine il dimenticato progetto degli architetti Forti risalente al 2017, pur approvato dall'allora soprintendente Magani, ma nel 2019 "sospeso" dall'Ass. Toffali per, ricorda sempre Flavio Tosi, «discutere i colori dei tendoni».

Sta di fatto che ad oggi «tutto è fermo», incalza il consigliere comunale ed ex primo cittadino di Verona Flavio Tosi che poi aggiunge: «È stato annunciato un nuovo progetto, un concorso d'idee, ma non è più andato avanti, non c'è più nulla, quella cosa lì è ferma e non esiste più. Oggi c'è malcontento perché non si muove nulla in merito alla riqualificazione di piazza Erbe rispetto alla situazione presistente da molti, molti anni».

Sul tema è intervenuto anche il neoletto consigliere regionale Alberto Bozza: «È un progetto di riqualificazione molto atteso di un sito importante dal punto di vista culturale e turistico, ma anche sotto il profilo della sicurezza perché sappiamo che gli omberelloni a seguito degli ultimi eventi atmosferici, è evidente che non solo sono pericolosi ma diventa anche motivo di costi elevati da sostenere per i gestori dei locali. Credo davvero sia urgente una riqualificazione, - conclude Bozza - è un peccato aver gettato al vento anni di lavoro condiviso».