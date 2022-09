La partita dell'autonomia nel centrodestra, Tosi: «Meloni dica  in che tempi intende realizzarla»

L'esponente scaligero di punta per Forza Italia, Flavio Tosi, candidato capolista nel collegio plurinominale alla Camera dei deputati per Verona e provincia alle elezioni del prossimo 25 settembre, a poco più di una settimana dal voto incalza la leader di Fratelli d'Italia sullo spinoso tema dell'autonomia. Misura bandiera della Lega, auspicata dallo stesso ex sindaco di Verona oggi esponente del partito di Berlusconi, il provvedimento agli occhi di alcuni non parrebbe essere in cima alla lista delle priorità di Fratelli d'Italia.

Di qui, dunque, il "sassolino" lanciato nel mare magnum della campagna elettorale da parte di Flavio Tosi: «Sull'autonomia del Veneto la Meloni faccia chiarezza. - esorta l'esponente di Forza Italia - Dica davvero se la vuole e in che tempi intende realizzarla. È vero che se in questi cinque anni non è stata realizzata, non è colpa sua che era all'opposizione, tuttavia affermare che deve essere accompagnata dal presidenzialismo (al quale sono peraltro favorevole), diventa un modo un po’ ambiguo per tirarla lunga», chiosa Flavio Tosi.

L'ex sindaco di Verona quindi spiega: «Infatti il presidenzialismo prevede una riforma costituzionale che impegnerebbe per anni il parlamento, mentre per l'autonomia basta una legge ordinaria dello Stato. Quindi i due iter devono viaggiare separati: e autonomia e presidenzialismo non possono diventare merce di scambio. Ricordo - aggiunge Flavio Tosi - che è la stessa Meloni che nell'ottobre del 2017, a pochi giorni dal referendum in cui il 98 per cento dei veneti si espressero per l'autonomia, dichiarava di essere contraria alla riforma, che lei equiparava addirittura alla secessione. Mi fa piacere che nel frattempo la leader di FdI abbia fatto delle significative aperture, ma dica chiaramente che l'autonomia si farà a stretto giro, - conclude Tosi - slegata ai tempi del presidenzialismo».