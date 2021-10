Solidarietà alla Cgil da Flavio Tosi: «Green pass è uno strumento di libertà, posizione di Landini condivisibile»

Flavio Tosi: «È dimostrato che con il vaccino non ti ammali gravemente di Covid-19, infatti in terapia intensiva ci sono solo non vaccinati». Sul segretario nazionale della Cgil l'ex sindaco di Verona dice: «Ha adottato una posizione responsabile e condivisibile sul green pass»

«Esprimo la mia solidarietà alla Cgil, vittima ieri di un assalto alla sua sede romana. La violenza è da condannare, le idee semmai si contrastano con l'azione politica, mai con la violenza». A dichiararlo in una nota è l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, il quale ha preso così una posizione molto esplicita riguardo a quanto avvenuto nella giornata di sabato 9 ottobre. Lo stesso consigliere comunale a Verona Flavio Tosi ha poi ricordato di essere «favorevole fin dal primo momento al green pass, ma ovviamente rispetto chi sente la necessità di manifestare in modo democratico. Tuttavia - ha poi aggiunto Flavio Tosi - grazie al certificato verde stiamo evitando nuove restrizioni sociali e un possibile collasso economico del Paese, che si tramuterebbe nella chiusura delle imprese e con la disoccupazione».

Il consigliere comunale Flavio Tosi ha poi ricordato: «Sono quasi sempre critico con le posizioni politiche della Cgil, tuttavia sul green pass Landini ha adottato una posizione responsabile e condivisibile. Sa che è lo strumento per non richiudere e non danneggiare imprese e anche i lavoratori, tra cui i tanti iscritti al suo sindacato».

A riprova delle sue affermazioni, l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi ha aggiunto: «È dimostrato che con il vaccino non ti ammali gravemente di Covid-19, infatti in terapia intensiva ci sono solo non vaccinati. Pertanto è giusto incentivare le vaccinazioni tramite il green pass, - ha concluso Flavio Tosi - che non è uno strumento illiberale, al contrario, è uno strumento di libertà perché l’alternativa purtroppo sarebbero nuovi lockdown».

Post Facebook Flavio Tosi - 10 ottobre 2021