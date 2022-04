La scuola "Alessandri" di Parona è stata inaugurata due volte in un giorno: prima da Tosi e poi da Sboarina

Le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno 2022 a Verona si avvicinano, e così anche l'inaugurazione di una scuola può diventare il teatro ideale per la competizione elettorale. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 20 aprile, quando nella frazione di Parona è stata ufficialmente inaugurata dal sindaco Federico Sboarina, insieme all'ass. Maellare ed all'ass. Zanotto, oltre che a diversi consiglieri comunali, la rinnovata scuola dell'infanzia "Alessandri".

Tutto nella norma, se non fosse che sempre ieri la stessa scuola era in realtà già stata inaugurata poche ore prima, questa volta dal candidato sindaco 2022 e fu primo cittadino scaligero, per due mandati consecutivi, Flavio Tosi, in compagnia di quella che lui stesso ha definito la «giunta Tosi». In sostanza, dopo dieci anni dal sisma che la danneggiò, la scuola "Alessandri" ha avuto non una, bensì due cerimonie d'inaugurazione ufficiale.

Flavio Tosi che per la sua campagna elettorale ha scelto di affidarsi allo slogan «Torna il sindaco», ha chiarito così le motivazioni del suo gesto, in un breve video divulgato a mezzo social nel quale lo si vede nei pressi della scuola, affiancato tra gli altri anche da Alberto Bozza: «Siamo alla scuola dell'infanzia "Alessandri" di Parona con la giunta Tosi, la giunta che approvò il progetto, finanziò l'opera e siamo felici che, finalmente, con un po' di ritardo, l'attuale amministrazione abbia realizzato quanto noi avevamo progettato e finanziato».