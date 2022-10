Tosi sul nuovo governo: «Non c'è dubbio da che parte stare, Europa unita e con l'alleanza atlantica»

«Forza Italia è garante dell'atlantismo e dell'europeismo del prossimo governo di centrodestra». Lo ha detto chiaro e tondo Flavio Tosi nel corso di un'intervista rilasciata alla rubrica "Attualità e legge" per Il Giornale. Lo stesso ex sindaco di Verona, ad oggi parlamentare eletto alla Camera per il partito di Silvio Berlusconi, ha quindi sintetizzato così l'attuale scenario economico-politico internazionale: «C'è una competizione spietata in corso tra Stati Uniti e Cina, soprattutto commerciale e finanziaria, ma non solo se pensiamo che Putin in Ucraina si è mosso con alle spalle Pechino».

Un atlantismo senza riserve, dunque, quello che il futuro governo italiano dovrà professare secondo Flavio Tosi: «In questo contesto, l'Italia e l'Europa non devono avere dubbi da che parte stare, è ovvio si debba stare dalla parte dell'alleanza atlantica. Anche perché dall'altra parte c'è chi ha mandato avanti Putin in Ucraina. E l'Europa - ha aggiuntno Tosi - solo se è unita può competere a livello economico in questo scenario globale, altrimenti ci divorano uno alla volta».

Circa il posizionamento dell'Italia nello scacchiere geopolitico interrnazionale, Tosi ha poi sottolineato come a suo avviso la stessa leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni abbia in fondo assorbito alcune spigolosità da campagna elettorale e sia dunque pronta a far nascere un governo dalla parte dell'Europa e della Nato senza ambiguità di sorta: «Berlusconi ha chiarito la posizione e devo dire che Giorgia Meloni, al di là della campagna elettorale dove uno magari alza un po' i toni, insomma, fa campagna elettorale, dopo le elezioni la Meloni, da un minuto dopo, si è subito comportata in maniera molto pragmatica, molto lucida, sensata e va apprezzata per questo», ha concluso il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi.