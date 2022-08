Tosi verso il parlamento: «Difenderò interessi veronesi a livello nazionale. Ridurremo tasse e accise sulle bollette»

«Da sempre mi occupo del mio territorio. L'ho fatto da sindaco e ancora prima da assessore regionale. Continuo tuttora ogni giorno, tutto il giorno, sempre con e per i cittadini». Lo afferma Flavio Tosi, esponente veronese di Forza Italia candidato capolista nel collegio plurinominale alla Camera dei deputati per Verona e provincia alle elezioni del 25 settembre. Lo stesso Tosi quindi aggiunge: «Il mio impegno da parlamentare sarà quello di difendere gli interessi veronesi a livello nazionale. E di contribuire alla crescita di Forza Italia a Verona e in Veneto».

Dopo Alberto Bozza che ieri aveva indicato le priorità di un eventuale governo di centrodestra, con particolare riferimento ai candidati veronesi di Forza Italia, è stato lo stesso Flavio Tosi a segnalare quali saranno i principali obiettivi che intende perseguire nella veste di parlamentare: «Abbassare drasticamente le bollette è la nostra priorità. Si può fare. L’Italia - ricorda Flavio Tosi - è un paese il cui cuore economico è costituito dalla piccola-media impresa, il cuore sociale da famiglie con redditi medio-bassi. E la crisi energetica sta erodendo il nostro sistema vitale. Forza Italia è impegnata a evitarlo».

In che modo? A questa domanda Flavio Tosi fornisce una risposta puntuale: «Vanno ridotte tasse e accise che incidono pesantemente sul costo finale per famiglie e imprese, ma occorre che le multiutility pubbliche riducano le tariffe, dato che c'è chi grazie ai rincari sta realizzando utili mostruosi. È immorale - aggiunge Flavio Tosi - permettere che lo Stato e le grandi società energetiche si arricchiscano sulla pelle di famiglie sempre più povere e di aziende che rischiano di saltare per aria (con annessa perdita dei posti di lavoro). Il prossimo governo con Forza Italia e il centrodestra interverrà per evitare questo spaventoso corto circuito», conclude Flavio Tosi.