Tosi approda all'Europarlamento. Paola Boscaini al suo posto alla Camera dei Deputati

Flavio Tosi ha scelto, lascia il Parlamento italiano per quello europeo. A sostituirlo alla Camera sarà Paola Boscaini, ex sindaco e ora consigliere comunale a Bussolengo. L'annuncio è stato dato nella mattinata di sabato al bar Demos di via Roma, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato lo stesso ex primo cittadino di Verona e coordinatore nazionale di Forza Italia insieme a Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova e segretario provinciale di FI, Patrizia Bisinella, capogruppo di Fare Verona, e Zeno Falzi, responsabile enti locali.

Alle elezioni europee ha raccolto più di 34 mila preferenze nel Nord Est, dietro Antonio Tajani, ministro degli esteri e Vicepresidente del Consiglio, che ha rinunciato all'elezione. Nel corso della conferenza, Tosi ha affermato che continuerà a lavoare per il territorio scaligero e non ha fatto passi indietro sulle ipotesi di candidatura per la Presidenza della Regione Veneto (2025) e neppure per la corsa a Palazzo Barbieri attesa nel 2027, per cercare di ottenere il terzo mandato da sindaco del capoluogo scaligero. Tosi dunque approda all’Europarlamento di Bruxelles e Strasburgo come unico veronese nel Ppe, gruppo di maggioranza.

Alla Camera dei Deputati arriva dunque Paola Boscaini. Laureata in Economia aziendale e dirigente d'aziena, già primo cittadino e ora consigliere comunale di Bussolengo, nella tornata elettorale del 2022 era stata prima dei non eletti alla Camera per Forza Italia. Ora si dividerà tra il Consiglio comunale di Bussolengo e il suo nuovo impegno nella Capitale.