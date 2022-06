Tosi entra in Forza Italia ed è disponibile ad un apparentamento con Sboarina

Flavio Tosi sposa Forza Italia e porta in dote le sue liste civiche. Il matrimonio si è celebrato questa mattina, 15 giugno, nelle sede romana del partito di Silvio Berlusconi, ma senza scambio di anelli. Il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, ha semplicemente consegnato la tessera di Forza Italia a Tosi ed ha annunciato la disponibilità ad un apparentamento con il sindaco uscente Federico Sboarina, il quale sfiderà nel ballottaggio del 26 giugno il candidato sindaco del centrosinistra Damiano Tommasi.

«Berlusconi ha lanciato un appello a tutti i moderati a scegliere Forza Italia per avere nelle città sindaci di centrodestra - ha dichiarato Tajani, spiegando il percorso che ha portato Tosi in Forza Italia - Un appello lanciato a tutte le liste civiche e il primo a rispondere è stato Flavio Tosi. E sono sono ben lieto di consegnargli la tessera».

La tessera di Forza Italia è stata consegnata solo a Tosi, ma in realtà in Forza Italia entrano tutte le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco durante l'ultima campagna elettorale. Campagna elettorale conclusa con il voto del 12 giugno che ha sancito il terzo posto di Tosi e quindi l'esclusione dal ballottaggio. Tutto il peso elettorale di Flavio Tosi finisce dunque nella bilancia di Forza Italia «che adesso a Verona rappresenta il 24%», ha dichiarato Tajani, che ha poi aggiunto: «Siamo pronti ad apparentarci e a sederci attorno al tavolo con i rappresentanti del centrodestra per permettere il successo della coalizione nella città».

E nel suo commento, Flavio Tosi ha ribadito che la sua coalizione si riconosce nei valori che sono perfettamente rappresentati da Forza Italia. «Io mi riconosco nel centrodestra liberale e moderato, non in quello sovranista e populista. E sono contento che Forza Italia stia cercando di mettere insieme persone che sono pragmatiche, liberali, che non urlano e non fanno demagogia, ma lavorano per governare il territorio».

Infine, sempre Tosi ha rivelato che l'ipotesi di una possibile alleanza tra la sua coalizione è quella di Tommasi, in realtà, non è mai esistita: «Già in tempi non sospetti - ha detto Tosi - consideravamo le elezioni del 12 giugno delle primarie del centrodestra. E lo abbiamo ribadito subito dopo la mia esclusione dal ballottaggio». Dunque, c'è la disponibilità ad un accordo con Sboarina (il cui nome non è mai stato pronunciato da Tosi questa mattina) da parte di Tosi. «Quello che manca ad ora è che il candidato sindaco si faccia vivo», ha concluso Flavio Tosi.