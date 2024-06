Elezioni europee, Tosi con un occhio a Bruxelles e l'altro a Palazzo Balbi: «L'8-9 giugno si decide anche il prossimo governatore del Veneto»​

«Forza Italia è il solo voto utile perché siamo il partito italiano di riferimento all’interno del governo europeo col Ppe e siamo gli unici che possiamo incidere a Bruxelles per il bene del nostro paese, della nostra Regione e di Verona». A dirlo è stato venerdì sera Flavio Tosi, al Parco 800 di Verona, davanti a circa 1500 persone presenti per sostenere la sua candidatura alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

L'ex sindaco scaligero Flavio Tosi, oggi deputato di Forza Italia, ha poi ricordato la crescita «netta e costante» del suo partito in Veneto: «Alle regionali del 2020 - ha ricordato Tosi - eravamo al 3,5 per cento, alle politiche al 6,5 per cento, oggi siamo già all’11-12 per cento, come hanno confermato gli ultimi sondaggi pubblicati».

Proprio per queste ragioni, secondo Flavio Tosi, «le elezioni europee sono anche la conta per scegliere il prossimo governatore del Veneto». In chiusura, Tosi ha ricordato: «Il nostro segretario e vicepremier Tajani ha detto che Forza Italia potrà esprimere il prossimo governatore del Veneto: l’8 e 9 giugno si decide anche questa partita».