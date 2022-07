Crisi di Governo, Tosi contro M5S: «Mette a repentaglio l'esecutivo per la sopravvivenza elettorale»

Dopo il mancato voto in Senato da parte del Movimento 5 Stelle, la crisi di Governo è aperta, con il premier Mario Draghi che nel pomeriggio di mercoledì si è recato a colloquio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi rassegnare le dimissioni.

Dopo aver affermato nelle scorse ore che chi minaccia la stabilità dell'esecutivo «è un irresponsabile», l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, ora in Forza Italia, è tornato ad esprimere la sua opinione sull'argomento, schierandosi ancora a difesa dell'attuale premier e mettendo nel mirino l'M5S con un post pubblicato sui social.



«C’è un decreto legge Aiuti che dà soldi e sostegno a famiglie, imprese e lavoratori - ha scritto Tosi sulle sue pagine -. È abbastanza? Ancora no, perché il caro-vita è un fatto drammatico e certamente andrebbe ridiscusso l’approccio del Governo e dell’Unione europea sulla guerra in Ucraina. Ma Draghi è la personalità italiana più stimata al mondo e i fondi del PNRR e passano dalla sua credibilità politica internazionale.Mentre dall’altra parte c’è un partito, il Movimento 5 Stelle, che per esclusivi interessi di sopravvivenza elettorale (tornare a recitare il ruolo dei duri e puri prima delle elezioni del 2023) sta mettendo a repentaglio la tenuta politica dell’esecutivo in un momento così drammatico per il Paese. Un comportamento del genere non è solo irresponsabile, ma è contrario a ogni etica politica e civile».