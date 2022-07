Crisi di Governo, interviene Tosi: «Chiunque ne minacci la stabilità, è un irresponsabile»

«Chiunque minacci la tenuta e la stabilità del Governo Draghi è un irresponsabile. Non si può rischiare di mandare in rovina il Paese per qualche calcolo elettorale di bottega». È Flavio Tosi, con un post pubblicato sulle sue pagine social, ad intervenire sulla crisi di Governo che ha preso il via in questi giorni e che vede contrapposti Draghi e Conte.

Tosi, recentemente entrato in Forza Italia, si schiera dalla parte dell'attuale esecutivo, sottolineando la necessità di varare interventi per far fronte a questa difficile congiuntura economica.

«Il Governo Draghi è nato in una situazione difficile, nel post-pandemia, per utilizzare al meglio i fondi del PNRR attraverso la credibilità europea di una figura di alto profilo come Draghi. Quei fondi devono essere la leva per generare crescita nel Paese, perché una parte è debito da ripagare. Non si può mandare tutto all’aria, a maggior ragione oggi con la guerra in Ucraina e la crisi energetica e delle materie prime.



Ha fatto bene il Presidente Berlusconi, il leader più responsabile e leale nel sostegno a questo Governo, a chiedere una verifica di maggioranza , per stanare le ambiguità dei grillini . Per governare è necessario che ci sia chiarezza politica, quindi ci si conti e si veda chi ci sta e chi invece si vuole chiamare fuori.C’è un dl Aiuti da approvare in Parlamento, la tenuta del Paese viene prima di tutto».