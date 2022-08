Elezioni, Flavio Tosi candidato come capolista alla Camera per Forza Italia

L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi sarà candidato capolista per Forza Italia nel collegio plurinominale alla Camera dei Deputati per Verona e provincia, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. Tosi era entrato nel partito di Silvio Berlusconi dopo il voto alle elezioni comunali di Verona, una volta escluso dal ballottaggio che ha visto poi trionfare Damiano Tommasi, a seguito anche del mancato apparentamento formale tra il sindaco uscente Sboarina, esponente di Fratelli d'Italia, ed appunto Forza Italia e Flavio Tosi.

Proprio il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato così la composizione delle liste di Forza Italia: «Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell’impegno sociale, culturale, civile. Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molti volti nuovi espressione della società civile».

Flavio Tosi, a sua volta, in una nota afferma: «Ringrazio di cuore per la fiducia il presidente Berlusconi e con lui il coordinatore nazionale Antonio Tajani e la senatrice Licia Ronzulli. La mia candidatura conferma il rapporto molto saldo tra Forza Italia e il nostro territorio. Un territorio che rappresenta i valori popolari e pragmatici del partito fondatore del centrodestra, tutt'oggi perno politico per la sua cultura liberale».

L'ex sindaco di Verona ed attuale consigliere comunale a palazzo Barbieri ha poi aggiunto: «Forza Italia ha espresso la volontà di portare in parlamento figure con solida competenza amministrativa. Darò una mano per rafforzare ulteriormente il partito, ogni sforzo dev’essere profuso nell’interesse del paese, che già oggi vive problemi come il caro vita e la crisi energetica e che in autunno si troverà in una congiuntura ancor più delicata». Di qui dunque le priorità che lo stesso Flavio Tosi ha indicato per il futuro governo italiano: «L’impegno prioritario di Forza Italia nel prossimo governo di centrodestra sarà quello di prendersi cura dì famiglie e imprese con seri interventi su temi come il taglio dei costi delle bollette, la riduzione della pressione fiscale e la riforma della giustizia».