Torrente Illasi, Bigon: «La Regione ripristini la funzionalità e la sicurezza idraulica»

«Il torrente Illasi da tempo è un sorvegliato speciale, visti i continui depositi alluvionali, la folta vegetazione presente nel greto del torrente e la vetustà di alcune opere di sistemazione idraulica. A più riprese è stato chiesto il ripristino urgente della funzionalità del corso d’acqua e dei suoi affluenti. Ma siamo lontani dalla realizzazione di questi interventi. Eppure i dolorisissimi disastri dell'Emilia Romagna dimostrano quanto sia necessario intervenire con urgenza a livello di prevenzione, cura, manutenzione e adattamento». A sollevare la questione attraverso un'interrogazione, la scorsa settimana, è la consigliera regionale del PD Veneto, Anna Maria Bigon.

«La recente adozione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni da parte dell’Autorità di Bacino evidenzia che le parti urbanizzate a ridosso del Progno (zone industriali di via Calcinese, Vago e Caldierino) sarebbero oggetto di allagamenti in mancanza di interventi di mitigazione del rischio a monte di ponte Carrozza». Bigon ricorda che «come sottolineato anche dai sindaci dei comuni della Valle d’Illasi in una recente lettera inviata agli assessori regionali Bottacin e De Berti, al direttore dell’ufficio regionale del Genio Civile e ai Consiglieri regionali dell’area veronese: "sono ormai improcrastinabili gli interventi di messa in sicurezza dell’intero alveo, tenuto anche conto che a monte gli argini ormai sono ammalorati e la ghiaia presente sul letto del torrente ha raggiunto in molti punti il livello di campagna. Ciò desta forte preoccupazione per eventi esondazioni". E i sindaci dei Comuni interessati dal tracciato della linea ferroviaria dell’Alta Velocità hanno più volte auspicato che il materiale inerte necessario per il rilevato ferroviario sia reperito in loco, in particolare dallo sghiaiamento del torrente, al fine di ridurre i problemi legati al transito dei mezzi pesanti nel territorio».

In conclusione Bigon chiede «quali interventi sono stati programmati per ripristinare la funzionalità idraulica del torrente Illasi ed affluenti, riducendo così i rischi di criticità idrauliche?».