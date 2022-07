Tommasi conferma: «Tengo delega allo sport». Sullo stadio Bentegodi: «Inadeguato, un pensiero va fatto»

Come già annunciato durante la fase della campagna elettorale, il nuovo sindaco di Verona ha confermato che manterrà per sé la delega allo "sport". Damiano Tommasi lo ha ribadito nel corso di un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport, nella quale peraltro il primo cittadino di Verona si è anche soffermato sulla questione dello stadio Bentegodi: «Lo stadio è inadeguato e un pensiero va fatto. - ha spiegato il sindaco di Verona - Bisogna reperire risorse e pensare a riqualificare il quartiere stadio. Bisogna investire nelle strutture».

Idee in realtà già espresse anche nel programma politico della lista del sindaco appena eletto, dove tra le altre cose si può infatti leggere che «oggi lo Stadio non può ospitare eventi di livello internazionale e ha bisogno di interventi continui per essere adatto alla Serie A di calcio, per esempio». E proprio in tale senso, viene aggiunto nel programma politico di Rete!, «è inevitabile un progetto di ammodernamento e adeguamento che, però, deve passare attraverso una riqualificazione del quartiere per migliorarne la viabilità e vivibilità». Tutto condivisibile, resta però il problema non da poco che, al momento, di un simile ampio progetto di riqualificazione non si conoscono i dettagli, né eventualmente i tempi di realizzazione.

Sempre sulla questione dello stadio Bentegodi nelle scorse ore era intervenuto pure il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, il quale aveva auspicato che il nuovo sindaco eletto potesse avere «un occhio di riguardo per l'Hellas». Lo stesso presidente Setti non aveva poi avuto dubbi nell'indicare quale fosse la priorità da affrontare nell'immediato: «Lo stadio. Che è vecchio. - aveva spiegato il patron dell'Hellas Verona - Serve sistemarlo, sono graditi nuovi investitori».