Calcetto, beach volley e passeggiate per le circoscrizioni: Tommasi verso il ballottaggio ascoltando i veronesi

«Abbiamo camminato per quasi dodici chilometri, stringendo mani, incrociando sguardi, intercettando i desideri di una Verona che ha deciso di voltare pagina, mettendosi alle spalle il passato. È questa la campagna elettorale che mi piace: fra le persone, ascoltando e guardando negli occhi tutti i veronesi e le veronesi. Ed è per questo che continueremo a camminare, fianco a fianco, passo dopo passo». Lo ha detto il candidato sindaco di Verona Damiano Tommasi che, domenica prossima 26 giugno, sfiderà al ballottaggio il primo cittadino uscente Federico Sboarina.

Questa mattina lo stesso Damiano Tommasi è stato all'Holly Beach Sport Club di Verona, dove ha nuovamente indossato le scarpette da calcio scendendo in campo per partecipare al torneo di calcetto e beach volley organizzato dalla coalizione Rete!. Si è trattato di un evento non competitivo e aperto al pubblico che ha raccolto numerose adesioni da parte di appassionati, giovani e non solo, i quali si sono amichevolmente sfidati insieme al candidato sindaco. È stata «una mattinata all'insegna del divertimento e della partecipazione», spiegano dalla coalizione Rete!.

Questa sera, sabato 18 giugno, Damiano Tommasi proseguirà quindi il suo tour nei quartieri per la terza tappa che lo vedrà percorrere a piedi, insieme ai volontari, le vie del centro storico e in particoare della Prima circoscrizione. La partenza è prevista da piazza San Zeno intorno alle ore 20.