Tommasi pronto a far squadra con prefetto e altri sindaci. E intanto pensa alla sua giunta

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi sta alternando visite istituzionali ad incontri operativi per la costituzione della prossima giunta cittadina. I nomi che circolano sono diversi ed alcuni potrebbero essere confermati oggi, 8 luglio, nel faccia a faccia tra il primo cittadino ed i rappresentanti della sua coalizione. E sempre oggi potrebbero essere inviate le convocazioni del primo consiglio comunale di Verona, che quindi potrebbe riunirsi entro il prossimo 18 luglio.

Intanto, ieri, Tommasi ha partecipato all'incontro con il prefetto di Verona Donato Cafagna. E insieme a lui erano presenti anche gli altri sindaci eletti nel Veronese il mese scorso. Dopo il consueto scambio di saluti, il prefetto ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra istituzioni per affrontare al meglio le diverse questioni legate alle comunità cittadine e provinciali.

«Quella con i sindaci neo eletti o confermati sarà una delle reti che dovremo costruire e implementare - ha commentato Tommasi - Sicuramente sarà una delle mie responsabilità come sindaco del capoluogo di provincia. Sentiamo che c’è bisogno di dialogo, scambio di buone pratiche e di valori, azioni che faranno bene a tutti. Sono tanti gli ambiti e i temi da affrontare, come i trasporti, il turismo, le imprese e le attività produttive dislocate, che in questo momento stanno affrontando anche dei problemi come la siccità. Dobbiamo tutti insieme fungere da rete di protezione per gestire le criticità. E come Comune di Verona dobbiamo avere cura del territorio e rappresentarlo a livello nazionale».

Ma Damiano Tommasi deve tessere anche un'altra rete, quella della giunta di Verona. Da Palazzo Barbieri trapelano solo indiscrezioni che potrebbero essere confermate o smentite oggi, nel confronto tra il sindaco e le forze politiche di maggioranza.

Insieme a Tommasi, nella giunta ci dovrebbero essere dieci assessori, cinque uomini e cinque donne. E proprio ad una donna potrebbe essere data la carica di vicesindaco. Carica che potrebbe essere ricoperta da Alessia Rotta se però rinuncerà al suo attuale ruolo di deputata in Parlamento. Altri assessori del Partito Democratico, come Alessia Rotta, potrebbero essere Federico Benini ed Elisa La Paglia. Meno probabile, invece, una promozione in giunta per Elisa Dalle Pezze, mentre Stefano Vallani potrebbe avere la strada spianata per la presidenza del consiglio comunale. Eletto nella lista Tommasi Sindaco, Italo Sandrini potrebbe passare direttamente dal consiglio comunale alla giunta. E lo stesso potrebbe accadere anche per Tommaso Ferrari di Traguardi e per Michele Bertucco di In Comune per Verona. Oltre a questi, infine, circolano altri nomi per il ruolo di assessore ed il più suggestivo è quello della campionessa olimpica Sara Simeoni. Nella giunta veronese ci potrebbero essere dunque due ex sportivi professionisti di altissimo livello, anche se il nome della Simeoni non pare essere il primo nella lista di Tommasi.