Damiano Tommasi positivo a Covid-19, la campagna elettorale prosegue da remoto

Il candidato sindaco del centrosinistra a Verona Damiano Tommasi è positivo a Covid-19. L'ex calciatore, sostenuto dai partiti e dai movimenti riuniti nella coalizione denominata Rete!, si è sottoposto a un test che ha rilevato la presenza del coronavirus. La sua campagna elettorale, comunque, non si fermerà e le attività saranno portate avanti da remoto.

Tommasi dunque non sarà fisicamente presente all'incontro di venerdì prossimo, 22 aprile, al Palatenda del Circolo Primo Maggio di Montorio. L'appuntamento è stato organizzato da In Comune per Verona e vedrà la partecipazione della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, la quale presenterà anche il suo libro "La nostra parte - Per la giustizia sociale e ambientale, insieme".