Tommasi: «Per elezione del presidente della Provincia meglio candidatura unica»

Il mandato di Manuel Scalzotto sta per finire ed il 20 dicembre scorso sono stati indetti i comizi per le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Verona. L'elezione non è diretta, quindi il presidente non sarà scelto dai cittadini. A votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali scaligeri, attraverso un sistema "ponderato", un sistema che riconosce maggior peso ai voti espressi dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni più popolosi. Il giorno delle elezioni è fissato per il 29 gennaio, ma tra domenica e lunedì prossimi si potranno presentare le candidature.

Candidature che potrebbero essere terreno di scontro tra diverse fazioni politiche. Per questo, il Comune di Verona ha proposto una candidatura unica. L'argomento è stato affrontato ieri mattina, 5 gennaio, in una riunione informale della giunta comunale. E al termine dell'incontro, il sindaco Damiano Tommasi ha dichiarato: «L'obiettivo è convergere su un nome inclusivo, nell’ottica di portare avanti un "sistema Verona", viste tutte le importanti sfide che il territorio dovrà affrontare da qui in poi. La Provincia è un ente che deve saper dialogare con tutte le amministrazioni, e riuscire a creare un processo unitario servirà a rafforzare il peso del nostro territorio anche nei confronti delle altre istituzioni, regionali, nazionali e internazionali. E proprio per questo siamo sempre stati disponibili a valutare ipotesi di candidature, purché unitarie, anche provenienti dal centrodestra. Speriamo in questi giorni di individuare la soluzione migliore per il bene di Verona».