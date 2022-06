"Cultura e turismo in una Verona europea", nell'incontro tra Tommasi e Nardella

"Cultura e turismo in una Verona europea" è stato il tema del quinto ed ultimo incontro pubblico organizzato dalla coalizione Rete!, che sostiene la corsa di Damiano Tommasi a Palazzo Barbieri, il quale si è svolto nella serata di venerdì in una Porta Palio gremita.

Insieme al candidato sindaco erano presenti, Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, Marta Ugolini, docente di economia e gestione delle imprese all'università di Verona, e Barbara Ferro, responsabile di un progetto di rigenerazione urbana dell’Isola della Certosa in Laguna.

Le politiche su cultura e turismo sono state dunque al centro dell'appuntamento, durante il quale Tommasi ha ricordato come nel suo programma elettorale sia previsto un assessorato ad esse dedicato.

«Verona ha la storia, la bellezza, le caratteristiche per attirare talenti da tutto il mondo - ha detto Nardella -. Promuovendo delle iniziative, dei progetti che possano consentire ai giovani dei vari paesi del mondo di venire a Verona per trascorrere un periodo medio-lungo. Verona non deve rimanere chiusa in sé stessa, limitata da una visione soltanto di marketing turistico».

«La scelta di unire le due competenze di cultura e turismo ha l'obiettivo di alzare l'asticella e di avere una visione relativa al turismo che possa legarsi alla cultura, perché incentivare un turismo di qualità, incentivare la presenza media di turisti sul territorio vuol dire investire su un progetto culturale che abbia una programmazione a medio-lungo termine che sappia valorizzare al meglio quanto abbiamo a Verona», ha sottolineato Tommasi.