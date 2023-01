Azione: «Finita luna di miele con Tommasi». +Europa: «Ma lo sostiene ancora?»

Luna di miele finita tra Azione e il sindaco di Verona Damiano Tommasi. Marco Wallner, segretario provinciale del partito di Carlo Calenda, in un'intervista al Corriere di Verona ha dichiarato di avere ancora fiducia in un primo cittadino sostenuto durante tutta la campagna elettorale e in questi mesi di amministrazione. «Lo abbiamo appoggiato per fare una rivoluzione dopo cinque anni di declino, ma noi questa rivoluzione ancora non la vediamo», ha detto Wallner.

Una critica interna alla maggioranza che governa la città e che la stessa maggioranza prova a disinnescare con un'intervento di +Europa, partito che ha sciolta la propria unione con Azione alle ultime elezioni politiche nazionali. «Verona è stata gestita per vent'anni da amministrazioni di destra ed il cambiamento richiede impegno, tempo e costanza - ha dichiarato Anna Lisa Nalin, di +Europa Verona - Azione, invece, vuole ora una scossa ma le critiche fuori tempo del suo segretario provinciale suonano funzionali a forme di pressione piuttosto indebite. Wallner affronta in modo generico alcuni dei nodi della politica locale e non indica soluzioni concrete ed attuabili nell’immediato. E traspare anche una scarsa competenza tecnica sui risvolti delle decisioni che l'amministrazione andrà ad affrontare e a prendere nei prossimi mesi. Auspichiamo pertanto un chiarimento per capire se Azione sostiene ancora il sindaco Tommasi oppure se ha intrapreso un'altra strada al di là di una vaga affermazione di fiducia condizionata ad una scossa dell’amministrazione in carica».