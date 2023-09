Terza circoscrizione, un anno di governo: filo diretto con cittadini e giunta comunale

È passato un anno dall'insediamento del nuovo consiglio della terza circoscrizione di Verona. Dopo 15 anni a guida centrodestra, il parlamentino dell'area occidentale della città è attualmente governato dalla coalizione di centrosinistra, formata dalla Lista Damiano Tommasi, Partito Democratico e Traguardi. E una rappresentanza di questa maggioranza, insieme al presidente Riccardo Olivieri ha fatto un bilancio di questo primo anno di attività.

Il primo tema rendicontato dalla maggioranza della terza circoscrizione è quello dei progetti finanziati con il Pnrr. «Per il parco polisportivo che nascerà alla Spianà - è stato dichiarato - l'iter era stato avviato dall’amministrazione precedente, ma come consiglio siamo intervenuti suggerendo modifiche migliorative legate all'accessibilità e all'impatto delle strutture previste. Altri progetti sono il Parco della Cultura Urbana che sorgerà vicino ai Bastioni e la possibile costruzione di nuovo asilo nido al Saval, il cui progetto è stato frutto del dialogo fra cittadini, circoscrizione e assessora Elisa La Paglia».

Grazie ai fondi del progetto Steps, con un finanziamento europeo di 4 milioni di euro, è partito poi il recupero della casa colonica di Via Marin Faliero al Saval e la costruzione di un nuovo luogo di incontro in Via Pitagora a Borgo Nuovo che sarà casa per alcune associazioni della zona. «Con i partner del progetto e gli uffici - hanno aggiunto dalla circoscrizione - si è poi lavorato per creare una maggior sinergia di lavoro e per fornire alla cittadinanza diverse occasioni di socializzazione coinvolgendo con particolare attenzione le fasce di popolazione più anziane e cercando soluzioni per arginare le forme di disagio giovanile che oggi stanno preoccupando la nostra società».

È stato inoltre costruito un forte rapporto di collaborazione tra la terza circoscrizione e la giunta comunale. «Assieme all'assessore Federico Benini si è lavorato per riaprire finalmente uno sportello anagrafico decentrato, servizio che mancava nei quartieri da diversi anni - hanno riassunto i rappresentanti della maggioranza in circoscrizione - Con l'assessora Luisa Ceni e grazie al lavoro di quattro associazioni del territorio abbiamo fornito un momento conviviale per oltre 300 anziani a Capodanno. Nell’ambito della sicurezza, assieme all'assessora Stefania Zivelonghi, abbiamo avviato il controllo del vicinato. E sulle tante problematiche legate alla mobilità, abbiamo dialogato costantemente con l'assessore Tommaso Ferrari».

In quest'anno, la commissione edilizia e urbanistica della terza circoscrizione ha espresso pareri su centinaia di richieste pervenute dagli uffici comunali, come piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e permessi di costruire dei cittadini, con l'obiettivo di mitigare l’impatto dei nuovi interventi edilizi sul territorio.

E sempre grazie al lavoro delle commissioni, sono stati creati molti momenti culturali e sociali collaborando con le associazioni riunite sotto il Forum delle Associazioni. «Eventi in occasione del mese della donna, un piccolo concerto di musica classica con gli allievi del conservatorio, il teatro nei quartieri, presentazioni di libri ed eventi riguardanti il centenario della diga del Chievo - hanno ricordato dalla terza circoscrizione - Nel corso di questi dodici mesi abbiamo poi promosso ben otto assemblee pubbliche o incontri aperti alla cittadinanza su diverse tematiche amministrative perché crediamo che il dialogo coi cittadini aiuti a trovare migliori soluzioni rispetto alle tante problematiche da affrontare».

Tanto è stato dunque fatto, ma tato è ancora in programma. «Ad esempio, la manifestazione Weekend in Villa che si svolgerà nel parco di Villa Pullè il 7 e 8 ottobre che prevederà al suo interno una grande festa delle associazioni del territorio e dei momenti sportivi in cui i cittadini si potranno approcciare a diverse discipline - hanno concluso i membri della maggioranza della terza circoscrizione - Un altro importante appuntamento sarà a novembre nel quartiere di Borgo Nuovo con la Domenica Ecologica. Mentre in inverno partirà un corso rivolto agli adolescenti per contribuire ad arginare e prevenire la violenza di genere. Inoltre nei prossimi mesi le commissioni circoscrizionali lavoreranno sui temi come la valorizzazione delle botteghe storiche, l'uso dei patti di sussidiarietà per contrastare degrado, insicurezza e disagio giovanile, e la promozione di giornate di sensibilizzazione su temi sociali che riteniamo importanti».