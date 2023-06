«Contro degrado e insicurezza almeno tre telecamere in Piazza del Popolo»

Dovranno essere almeno tre e distribuite tra Piazza del Popolo e Via Palestro, a San Michele Extra. Sono le telecamere che la settima circoscrizione di Verona ha richiesto approvando all'unanimità una mozione presentata dal consigliere di minoranza Tommaso Savoia.

Con questo provvedimento, votato dal consiglio martedì scorso, il presidente della circoscrizione è Carlo Pozzerle viene impegnato a richiedere l'installazione di almeno tre telecamere in Piazza del Popolo e Via Palestro per contrastare degrado e insicurezza. «Un problema concreto», ha dichiarato Savoia, autore di un sopralluogo nella zona insieme al consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise. E proprio Zavarise si è impegnato a portare la richiesta della circoscrizione in consiglio comunale.

Ma per la maggioranza, il voto alla mozione di Savoia è solo un primo passo. «La questione della sicurezza non può essere risolta soltanto attraverso l'installazione delle telecamere», ha commentato Mirko Filippini, vicepresidente della circoscrizione e consigliere di Traguardi. Filippini ha anticipato la volontà di proporre iniziative per rendere Piazza del Popolo «un luogo di aggregazione sana» ed ha evidenziato che la percezione della sicurezza in zona era comunque migliorata grazie alla maggior presenza della polizia locale. «Stiamo ragionando su altre iniziative da organizzare per rivitalizzare la piazza e incentivare la socialità, che secondo noi rappresenta un aspetto imprescindibile, poiché i luoghi, per essere sicuri, devono essere vissuti e non controllati militarmente - ha spiegato il consigliere di Traguardi - Ne abbiamo avuto prova lo scorso 16 giugno, quando decine di persone hanno potuto assistere alla prima dell'Arena dal maxi schermo installato dal Comune in Piazza del Popolo, dimostrando, con la loro massiccia presenza, di apprezzare le attività che favoriscono l'aggregazione e, dunque, la sicurezza e il decoro. E va in questa direzione il concerto gratuito della Jazzset Orchestra organizzato dalla circoscrizione. Per favorire la diminuzione del degrado dobbiamo far rivivere oggi più che mai le nostre piazze».