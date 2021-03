Polemiche sui 20 olmi tagliati in Viale Colombo. Amia: «Erano pericolosi»

Ieri mattina, 30 marzo, sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza di una cinquantina di alberi in Viale Cristoforo Colombo. Operazioni affidate ad Amia, che però hanno dato l'innesco a nuove polemiche sul taglio delle piante a Verona.



(Potatura di un albero in Viale Colombo)

Gli alberi su cui Amia è intervenuta sono olmi e «presentavano importanti criticità di stabilità strutturale legate a vetustà, malattie di natura fungina e a radici ammalorate», secondo l'azienda di Via Avesani. E quindi una squadra di operatori specializzati è entrata in azione ieri, con l'obiettivo di assicurare la massima sicurezza ai numerosi pedoni ed automobilisti che transitano quotidianamente lungo la trafficata arteria stradale. Gli alberi che sono stati rimossi sono 20 mentre una trentina sono stati potati.

«Gli interventi erano stati concordati e programmati con il settore Giardini del Comune di Verona e con tutte le circoscrizioni ed i loro presidenti già nel mese di dicembre - ha spiegato Amia - Sia gli abbattimenti, che le potature, sono state effettuate dopo attente e scrupolose valutazioni da parte di esperti ed agronomi». Dopo la condivisione delle perizie con l'amministrazione comunale e con i parlamentini, Amia ha dato il via ad un'operazione giudicata urgente e non più rinviabile. «Gli alberi presentavano sensibili problemi legati ad un grave stato di decadimento del legno e di conseguenza un elevato rischio per chi percorre quel tratto di strada sia a piedi, che in auto, soprattutto in occasioni di forti temporali e vento particolarmente intenso - conclude Amia - Solamente dopo aver appurato che gli alberi non erano recuperabili, erano fortemente compromessi e presentavano classi di pericolosità elevati, si è deciso per la sicurezza collettiva, di rimuoverli. Le operazioni di potatura e rimozione dureranno due o tre giorni e tutti gli alberi rimossi saranno sostituiti con altrettanti fusti della medesima specie nel periodo autunnale».



(Albero tagliato in Viale Colombo)

«Si sbaglia chi pensa che il Comune abbia tagliato 20 piante in Viale Colombo perché erano malate. Il Comune di Verona le taglia perchè costa troppo la loro manutenzione», è la critica del consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini. E all'unisono i consiglieri Marta Vanzetto (Movimento 5 Stelle) e Michele Bertucco (Verona e Sinistra in Comune) hanno spiegato: «Le venti piante tagliate non risultavano nell'elenco fornito ai cittadini e alle circoscrizioni il 21 gennaio scorso, perché la perizia, che ha consentito il taglio degli alberi, è stata inviata quattro giorni dopo. Il Comune di Verona sapeva di aver chiesto un parere sul taglio di questi alberi, ma non ha mai reso noto questa eventualità. Alla richiesta di spiegazioni, i tecnici ci hanno comunicato verbalmente che si trattava di alberi non stabili e pericolosi, ma la perizia, che abbiamo ricevuto successivamente, evidenzia nelle conclusioni motivazioni diverse. In particolare, si legge: "… In relazione a quanto descritto, cioè sulle notevoli problematiche della specie olmo ... diventa sconveniente e controproducente continuare a mantenere le piante di olmo che ormai sono in fase fisiologica e meccanica calante e con prospettive ridotte". Non abbiamo mai messo in discussione la necessità di mettere in sicurezza le strade esposte al pericolo della caduta di alberi non stabili, ma in questo caso il taglio riguarda piante che vengono rimosse perché si ritiene la manutenzione delle stesse troppo esorbitante. Nel febbraio scorso, il consiglio comunale di Verona ha approvato il Regolamento per il Verde che prevede l'obbligo di comunicare ai cittadini tutti gli interventi di abbattimento e di potatura degli alberi in ambito pubblico o di uso pubblico e, nel caso di abbattimenti, di procedere alla divulgazione delle relative perizie tecnico-scientifiche. Il tutto non è avvenuto perché gli obblighi per il Comune partiranno solo dal prossimo 8 aprile».



(Albero tagliato in Viale Colombo e ruspa)