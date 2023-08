Il Pd Verona: «Dal governo Meloni tagli al Pnrr, un danno da 4,2 milioni di euro per il Comune»

Si è svolta venerdì 11 agosto una conferenza stampa del Partito Democratico di Verona durante la quale gi esponenti dem hanno voluto segnalare quello che ritengono essere «un danno da 4,2 milioni di euro per Verona» e che sarebbe frutto dei «tagli del governo al Pnrr», ovvero il Piano nazionale di ripresa e resilienza in corso di attuazione grazie ai fondi Ue. Sullo stesso tema, con ben altri toni ma non senza prospettare alcuni possibili rischi all'orizzonte, era recentemente intervenuto anche il governatore Luca Zaia, poco dopo aver incontrato il ministro per le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

A margine dell'incontro, per il gruppo consiliare comunale del Partito Democratico è stata diramata una nota congiunta siglata dal consigliere comunale Francesco Casella, il capogruppo Fabio Segattini, la consigliera comunale Carla Agnoli, quindi dai segretari Pd Verona, cittadino e provinciale, Alessia Rotta e Franco Bonfante. L'accusa rivolta al governo Meloni da quest'ultimi è di aver prodotto un «taglio da oltre 13 miliardi al Pnrr», sforbiciata che sempre secondo i dem veronesi produrrebbe «un danno da 4,2 milioni di euro per il Comune di Verona». Gli esponenti del Pd affermano infatti che verrebbero così «definanziate opere molto attese, ma soprattutto in avanzato stato progettuale dei lavori se non addirittura, in alcuni casi, già concluse».

Nella nota divulgata dagli esponenti del Pd scaligero viene quindi presentata una lista delle opere e progetti che, secondo i dem veronesi, rischierebbero di non avere pià copertura economica. Si tratterebbe, nel dettaglio, dell'«adeguamento normativo e il rifacimento dei serramenti delle le scuole Fedeli per 1.560.000 euro», quindi «il parco della cultura urbana all’interno delle mura magistrali per 772.000 euro», poi «l’efficientamento energetico della Galleria d’arte moderna, Castelvecchio, Gran Guardia, Museo Lapidario e Museo archeologico al Teatro Romano per 217.717,27 euro». E, ancora, «l’efficientamento energetico per impianti sportivi 250.000 euro, l’efficientamento energetico dello stadio Bentegodi 67.000 euro, l’efficientamento energetico dello stadio di via Sogare per 183.000 euro». In aggiunta, nella nota del Pd Verona vengono poi elencati «altri interventi di efficientamento energetico per 500.000 euro», il «consolidamento pareti rocciose di alto San Nazaro e Salita fontana del ferro per 100.000 euro» e la «manutenzione di ponti e sovrappassi per 300.000».

Secondo gli esponenti veronesi del Pd si tratterebbe di «interventi che potrebbero contribuire a rendere più sostenibile e moderna la nostra città e che ora rischiano di saltare». Il tutto, spiegano i dem scaligeri, «con l’aggravante che alcuni di questi lavori sono già stati conclusi o affidati alle ditte esecutrici». Di qui da parte del Partito Democratico la «richiesta forte di ripristinare immediatamente questi fondi, richiesta che - affermano in chiusura i dem veronesi - presto porteremo anche in Consiglio comunale». Dal fronte della maggioranza di governo, tuttavia, non parrebbero esservi precoccupazioni al riguardo e, in particolare esponenti di Fratelli d'Italia, su tutti il ministro Fitto, hanno più volte ribadito che per la stessa Verona i fondi necessari per completare le opere, anche indipendentemente da quelli stanziati nell'ambito del Pnrr, non mancheranno di arrivare.