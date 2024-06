«Carceri venete sovraffollate e con poco personale. In un anno 8 suicidi»

Sovraffollamento e suicidi rendono drammatica la situazione delle carceri in regione. Situazione di cui si è detta preoccupata la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Guidolin. «I dati più recenti indicano che solo nel 2023 si sono verificati 8 suicidi nelle carceri venete su 40 suicidi totali in Italia pari al 20% a livello nazionale, un numero allarmante che riflette le condizioni critiche in cui versano i detenuti - ha dichiarato Guidolin - Il Veneto, con una popolazione carceraria di oltre 2.500 detenuti, supera di gran lunga la capienza regolamentare delle strutture penitenziarie, contribuendo a creare un ambiente insostenibile sia per i detenuti che per il personale penitenziario. Le carceri di Padova, Verona e Vicenza sono tra le più colpite, con tassi di sovraffollamento che superano il 130%».

E il sovraffollamento, unito alla carenza di risorse e personale, ha un impatto negativo sulla salute mentale dei detenuti. «La mancanza di adeguate misure di supporto psicologico e di programmi di reintegrazione aggrava ulteriormente la situazione, portando a tragici epiloghi - ha spiegato la senatrice - È urgente un intervento immediato per affrontare questa emergenza. Chiediamo un immediato potenziamento del personale penitenziario e formazione specifica per gestire situazioni di stress e emergenze psicologiche. Inoltre, è necessario investire in infrastrutture per garantire condizioni di vita dignitose, inclusi spazi adeguati, accesso a cure mediche e programmi di supporto psicologico. Non è più rinviabile la riduzione del sovraffollamento, che può essere ridotto anche con misure alternative alla detenzione per reati minori e la revisione delle pene. E ribadiamo a gran voce un'azione rapida e concreta per prevenire ulteriori tragedie e per garantire il rispetto dei diritti umani all'interno delle carceri».