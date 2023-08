Studentato all'ex caserma Principe Eugenio, contrari Forza Italia, Fare! e Lista Tosi

Sono consapevoli del problema, altrimenti non avrebbero chiesto di aumentare l'offerta di alloggi per studenti universitari a Verona. Ma sono convinti che questi alloggi non debbano essere ricavati all'interno dell'ex caserma Principe Eugenio. I consiglieri comunali di Forza Italia, Fare! e Lista Tosi hanno preso posizione contro l'ipotesi di trasformazione dello stabile di Via Santa Toscana, a Veronetta, in uno studentato da circa cento posti letto. Ipotesi pensata dal proprietario dell'immobile, Fondazione Cariverona, e che costringerebbe a trovare nuove sistemazioni per le associazioni che oggi usufruiscono di quello spazio.

«Bisognerebbe individuare ipotesi alternative lasciando nell'ex caserma la Fevoss, il Cai e le associazioni che hanno lì la loro sede - hanno dichiarato Alberto Bozza, Luigi Pisa, Patrizia Bisinella, Barbara Tosi, Anna Bertaia e Antonio Lella - A favore degli studenti si potrebbero riqualificare i palazzi e le aree vicine attraverso accordi pubblico-privato. Se invece Fondazione Cariverona volesse proseguire nella sua idea, sarebbe auspicabile che il sindaco prenda posizione. Qualora il sindaco e la vicesindaca siano d’accordo con le intenzioni di Cariverona, noi saremmo disponibili a confrontarci solo se sarà data garanzia certa di una nuova sistemazione altrettanto dignitosa alle associazioni che oggi operano all’ex caserma. Dovrà essere il Comune, assieme a Fondazione, a impegnarsi e dare questa certezza».

I consiglieri hanno infine ricordano che «sull’ex caserma esiste un vincolo di inalienabilità per destinazione a scopo sociale. Qualunque soluzione si intenda adottare questo vincolo dovrà essere rispettato e qualsiasi scelta politica sarà assunta andrà comunque salvaguardata l’attività sociale e di volontariato delle associazioni che operano in quell’edificio».