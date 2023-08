Stefani nominato presidente della Commissione per il federalismo, Zaia: «Competente e motivato, avanti con la riforma»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto per commentare la notizia della nomina dell’onorevole Alberto Stefani a presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo: «La nomina di Alberto Stefani - ha dichiarato Zaia - è anche un riconoscimento al lavoro effettuato dall’intero Veneto per la riforma dell’autonomia».

Il governatore Zaia ha quindi aggiunto: «La commissione bicamerale per il federalismo, nell’onorevole Stefani trova un presidente competente, motivato, con alle spalle una lunga esperienza nel campo dell’autonomia». E, ancora, ha ribadito Zaia: «La nomina del presidente del Senato e del presidente della Camera ha certamente colto nel segno, scegliendo un rappresentate di spessore per la commissione».

Il diretto interessato, già sindaco del Comune padovano di Borgoricco e segretario regionale Liga Veneta, in una breve nota ha commentato: «Ringrazio il presidente della Camera dei deputati ed il presidente del Senato per avermi nominato presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo. Sono profondamente onorato di questa responsabilità che voglio mettere al servizio della mia terra, con impegno e tanto studio. Ora al lavoro per il Veneto e per l’autonomia», ha concluso Alberto Stefani.

Lo stesso governatore del Veneto ha quindi voluto volgere lo sguardo al prossimo futuro: «Ora l’auspicio è che il percorso di questa riforma possa ulteriormente accelerare, - ha detto Luca Zaia - affrontando con pragmatismo e concretezza il passaggio parlamentare, dando ai cittadini le risposte che chiedono da tempo. A Stefani e a tutti i colleghi impiegati su questo delicato tema auguro buon lavoro».