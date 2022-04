Stallo sull'hotel di lusso in centro. Bertucco: «Motivazioni di naturale elettorale»

Sulla trasformazione degli ex uffici Unicredit di Via Garibaldi in un grande hotel di lusso lo stallo continua.

Si vociferava di più consigli comunali in una settimana e di un emendamento unico concordato tra maggioranza e opposizione. Tutto per arrivare all'approvazione del cambio di destinazione d'uso degli immobili tra Via Garibaldi, Vie Emilei, Via San Mamaso e Via Sant'Egidio, il cosiddetto Quadrilatero. Spazi che prima ospitavano i lavoratori del gruppo bancario Unicredit e quindi urbanisticamente erano identificati come ad uso direzionale. La proprietà ha però ora la possibilità di trasformarli in un hotel della catena alberghiera Marriott e per farlo ha bisogno che il Comune di Verona modifichi l'uso direzionale in uso turistico-ricettivo. Ma il cambio di destinazione d'uso si è arenato proprio in consiglio comunale, dove la maggioranza sembra essere al lavoro per ottenere una contropartita migliore. Troppo pochi i soldi che il Comune incasserebbe per le opere compensative e troppo lunghi i tempi per la realizzazione di due interventi connessi a quello del Quadrilatero: la creazione di due siti culturali a Castel San Pietro e a Palazzo Capitanio.

Ma il tempo non gioca a favore del consiglio comunale che ha ancora due settimane per portare a termine le sue attività amministrative e poi si dovrà fermare in vista delle elezioni di giugno. Per questo si era pensato a più di una convocazione a settimana per discutere e per approvare in tempo il cambio di destinazione d'uso. E per sveltire ulteriormente i tempi, la maggioranza si era impegnata a condividere con le opposizioni la proposta di modifica del provvedimento. «Ma non è ancora arrivata alcuna proposta di emendamento da parte della maggioranza», ha fatto sapere oggi, 19 aprile, il consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco.

Per Bertucco, la maggioranza si è accorta tardi di quei difetti evidenziati durante l'ultimo consiglio comunale. Il cronoprogramma degli interventi su Quadrilatero, Castel San Pietro e Palazzo Capitanio è datato febbraio 2022. «Solo a dieci giorni dallo scioglimento del consiglio comunale, la maggioranza si sveglia chiedendone una sostanziale revisione? - si chiede Bertucco - Prima non avevano notato le discrepanze di questa tempistica che lascia tutto alla speculazione immobiliare e nulla alla parte culturale? È ovvio che la sopraggiunta preoccupazione è dovuta tutta a motivazioni di naturale elettorale, con gli albergatori che protestano per le centinaia di stanze aggiuntive previste dentro e fuori dalle mura del centro storico e per un partita in cui il Comune non ha nulla da guadagnare. Anche le cifre delle opere compensative in circolazione sono completamente sballate: il contributo di sostenibilità ammonta ad appena 1.359.366,75 euro, una cifra molto più bassa dei due milioni di cui si parla. E qualunque promessa di anticipazione delle opere culturali sarebbe scritta sulla sabbia».