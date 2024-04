Secondo Fratelli d'Italia la mancata riapertura del sottopasso Città di Nimes porterà ad un «Vinitaly 2024 nel caos»

Non accennano a placarsi le polemiche attorno alla mancata riapertura del sottopasso di via Città di Nimes a Verona, dove è in corso d'opera il cantiere per la realizzazione del filobus, inizialmente prevista prima dell'inaugurazione del Vinitaly.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniele Polato ha dato appuntamento alla stampa nei giorni scorsi proprio presso il cantiere di Città di Nimes, con l'obiettivo di fare il punto sui lavori insieme ai parlamentari e consiglieri di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, Ciro Maschio, Marco Padovani, Maddalena Morgante, Maria Fiore Adami, Leonardo Ferrari, Massimo Mariotti, Raimondo Dilara presidente della V circoscrizione e Alberto Padovani presidente della IV e Federico Sboarina.

«I lavori in Città di Nimes - afferma Polato - sono stati programmati in anticipo dall’amministrazione comunale proprio per consentire l’apertura del sottopasso in occasione di Vinitaly 2024. Da un mese l’amministrazione ha annunciato costantemente l’apertura anticipata, cosa che non sarebbe mai potuta avvenire perché i lavori sono ancora troppo indietro. Si tratta di una presa in giro per i cittadini e per i tanti operatori che saranno a Verona per una tra le più importanti vetrine internazionali della nostra città».

Lo stesso Polato, nell'occasione, ha poi aggiunto: «Va bene che il Sindaco Tommasi abita fuori città, ma è mai venuto con l’assessore Ferrari a controllare lo stato dei lavori? Se così fosse, non avrebbero mai annunciato l’apertura del sottopasso in questi giorni». Diversa lettura è stata data invece dagli esponenti del Pd che, sempre negli scorsi giorni, hanno sottolineato come alcuni mesi di ritardo, si parla di uno slittamento al mese di giugno per la riapertura del sottopasso, non inficeranno il valore e l'utilità dell'opera una volta che sarà conclusa.