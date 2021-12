Sondaggio su Buona Destra: «57% degli intervistati vuole una destra non sovranista»

È firmato dall'Istituto Piepoli il primo sondaggio ad occuparsi della Buona Destra, il movimento culturale e politico fondato da Filippo Rossi per una destra moderata, liberale, europeista, laica e solidale. Una destra dunque distante dalle posizioni espresse da Fratelli d'Italia e Lega e dai loro leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini. «Il sondaggio è estremamente incoraggiante - ha commentato Massimiliano Urbano, coordinatore di Buona Destra Verona - Il 57% degli intervistati reclama un nuovo partito di destra moderata e il 35% si dichiara disponibile a votare proprio la Buona Destra. È evidente il vuoto politico da riempire. Bisogna prendere le distanze dai sovranisti».

SONDAGGIO BUONA DESTRA ISTITUTO PIEPOLI

Secondo il sondaggio commissionato all'Istituto Piepoli, dunque, la maggioranza degli italiani pensa che al Paese serva una destra più moderata, un sentimento avvertito non solo dagli elettori del centrosinistra, ma anche da una parte di quelli del centrodestra. Alla domanda «Secondo lei serve all'Italia una destra moderata e liberale che si opponga alla destra estrema e antieuropea di Giorgia Meloni e Matteo Salvini?», il 57% delle persone ha dato una risposta affermativa e il 27% ha risposto no.

Il sondaggio è stato eseguito a livello nazionale e l'andamento è abbastanza lineare da Nord a Sud. Inoltre, la propensione al voto di un partito come Buona Destra è piuttosto alta, «Ovviamente non è l'intenzione di voto, ma è un segnale di interesse verso la nostra offerta politica - ha concluso Urbano - Il 35% è propenso a un partito di destra alternativo a Salvini e Meloni. E questa è la dimostrazione che esiste un vuoto politico. Un dato da non sottovalutare per un partito nascente ma che copre una offerta politica che evidentemente manca agli italiani. Faremo di tutto per proporre nella scheda elettorale una proposta politica alternativa al sovranismo, è quello che chiedono anche gli italiani».