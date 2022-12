Dal ministero dei Trasporti oltre 280 mila euro per la sicurezza stradale di Verona, Tosato: «Questa è la Lega del fare»

«Grazie ad un decreto firmato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo il vertice sulla sicurezza stradale di ieri, anche Venezia e Verona rientrano nel finanziamento di 13,5 milioni di euro destinati ai Comuni per la sicurezza stradale e, in particolare, per la tutela dei pedoni». Ne danno notizia in una nota congiunta la deputata veneziana Giorgia Andreuzza e il senatore veronese Paolo Tosato.

Entrambi i parlamentari quindi precisano: «Le risorse destinate al Veneto, rispettivamente 179,689 euro a Venezia e 283,532 a Verona, serviranno per la progettazione e la realizzazione di interventi in ambito urbano, come l’implementazione di "zone 30", "isole ambientali", attraversamenti pedonali semaforizzati e aumento della visibilità su questi anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale. Questa è la Lega del fare», concludono soddisfatti Giorgia Andreuzza e Paolo Tosato.