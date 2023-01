Candidato unico per la presidenza della Provincia, Sinistra Italiana si sfila

Oggi e domani, 8 e 9 gennaio, sono i giorni in cui si possono presentare a Palazzo Capuleti le candidature alla presidenza della Provincia di Verona. Si possono candidare soltanto i sindaci veronesi il cui mandato non scadrà prima dei prossimi 18 mesi. Il giorno delle elezioni è stato fissato per il prossimo 29 gennaio. E saranno chiamati a votare solo i sindaci e i consiglieri comunali veronesi, secondo un sistema elettorale definito "ponderato", vale a dire che i voti espressi dai rappresentanti dei Comuni più popolosi avranno più peso rispetto a quelli espressi dai sindaci o dai consiglieri dei Comuni più piccoli.

Le candidature si possono presentare fino alle 12 di domani. E fino ad allora il sindaco di Verona Damiano Tommasi lavorerà per raggiungere l'obiettivo di una candidatura unica. La bontà di questa idea è stata spiegata dal primo cittadino in una recente riunione di giunta, ma non tutti all'interno della maggioranza ne sono convinti. Il candidato unico per la Presidenza della Provincia di Verona, infatti, non piace a Sinistra Italiana Verona.

«Non siamo stati coinvolti nel processo che ha portato a questo approdo - ha fatto sapere Luca Perini, rappresentante di Sinistra Italiana Verona - Si tratta, pertanto, dell’espressione di una volontà da noi non condivisa. Rileviamo che tale indirizzo risulta, nel merito e nel metodo, distante dallo spirito con cui è stata condotta la campagna elettorale che ha consegnato alla coalizione la maggioranza in città. Condivideremo questa nostra posizione negli organismi della lista In comune per Verona-Sinistra Civica Ecologista, di cui siamo parte e all’interno della quale sosteniamo l'attuale maggioranza».