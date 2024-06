Maltempo e ristori che latitano, a Soave il sindaco Pressi si appella al governo: «Si parla tanto dei Campi Flegrei, ma noi siamo ignorati»

È passato oltre un mese dalla notte tra il 16 e il 17 maggio, durante la quale gran parte del territorio della regione Veneto è stato sferzato dal maltempo. Le abbondanti precipitazioni, che in alcuni punti della provincia di Verona hanno raggiunto i 200 mm in quattro ore, hanno causato danni e allagamenti in molte località. Tra queste, nell’est veronese, tra i Comuni più colpiti vi è stato certamente Soave. «Nel territorio della perla dell’est veronese, - ricorda il sindaco locale Matteo Pressi - si sono registrate undici frane, mentre il conto delle case colpite dagli allagamenti supera le 170 unità. In alcuni quartieri l’acqua ha invaso solamente i garage e i piani seminterrati, mentre danni più severi si sono registrati nelle zone Cengelle, Poggio e S. Matteo, dove l’acqua ha allagato i piani terra delle abitazioni lasciando le famiglie senza i propri mobili ed elettrodomestici, e con rilevanti danneggiamenti alle murature e ai rivestimenti interni alle case».

Dal Comune di Soave fanno poi sapere che «non trascurabile» è inoltre il numero dei veicoli messi fuori uso dall’ingresso dell’acqua nelle parti meccaniche. «La problematica non ha risparmiato nemmeno le attività produttive, - spiegano sempre dal Comune di Soave - con danni milionari ad una rinomata cantina che ha la propria sede operativa nel quartiere San Matteo. Ovviamente, i cittadini di Soave si sono da subito rimboccati le maniche, - chiariscono ancora dal Comune veronese - liberando gli spazi invasi dall’acqua e dal fango e, grazie all’assistenza messa disposizione dal Comune, avviando allo smaltimento tutti i beni danneggiati».

Se la fase emergenziale appare oggi alle spalle, ancora estremamente attuali sono tuttavia i danni economici causati dalle piogge eccezionali. Il conto, come evidenziato dallo stesso sindaco di Soave Matteo Pressi, è certamente rilevante: «Per il solo patrimonio pubblico - precisa il primo cittadino - la conta dei danni sfiora i 700.000 euro, per quello privato, secondo una prima stima approssimativa siamo ben oltre il milione». In questo quadro, tuttavia, ad un mese dagli eventi, dal Comune di Soave lamentano che «non si hanno notizie circa la volontà del governo di stanziare fondi in favore degli enti locali e delle famiglie colpite».

Proprio per questo, il sindaco di Soave Matteo Pressi ha fatto sapere di essersi direttamente rivolto, con una lettera, al ministro per la Protezione civile Sebastiano Musumeci: «Sono molto preoccupato dal silenzio calato su quanto accaduto nella nostra zona, - afferma il sindaco di Soave Matteo Pressi - poiché molte famiglie non hanno la possibilità, se non indebitandosi, di sistemare le proprie case. Ancora più preoccupante e la mancanza di risorse per gli enti locali. Senza un sostanziale aiuto da parte del governo non potremo realizzare le opere cruciali per mettere in sicurezza il territorio, con il risultato di poterci ritrovare in futuro a gestire situazioni simili a quelle che si sono registrate un mese fa».

Un accorato appello al governo, dunque, quello sollevato dal primo cittadino di Soave, attraverso il quale si chiedono anche «procedure accelerate», sul modello della gestione commissariale, per l’esecuzione delle opere collegate alla sicurezza idraulica del territorio. Non manca da parte del sindaco, infine, un cenno d'amarezza: «Si parla molto del problema dei Campi Flegrei, certamente importante, mentre noi siamo ignorati. Non chiedo - conclude Matteo Pressi - che si ignorino i problemi degli altri per dare la precedenza a noi, ma semplicemente parità di trattamento».