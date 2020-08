Il sindaco di Montecchia di Crosara: «Virus non è scomparso, anzi è ritornato. Seguite regole»

Notizia di oggi che il Comune veronese di Montecchia di Crosara abbia nuovamente al suo interno almeno un caso accertato positivo al coronavirus Sars-CoV-2, oltre ad un secondo caso al momento sospetto. Come confermato stamane anche dall'Ulss 9 Scaligera, si tratterebbe di due giovani di ritorno dalle vacanze a Riccione. Alla luce di ciò, il sindaco di Montecchia di Crosara Attilio Dal Cero ha divulgato via social sulla propria pagina personale una comunicazione «circa i positivi di ritorno Covid-19», rilanciato poi anche dalla pagina Facebook "Uniti per Montecchia".

All'interno del documento si legge una sorta di accorato appello del sindaco ai suoi cittadini, ma anche una reprimenda nei confronti di chi evidentemente parrebbe, in questa fase, sottovalutare i rischi connessi alla pandemia: «Con riferimento all'oggetto delle vostre legittime preoccupazioni/richieste (purtroppo non di tutti...) - scrive il sindaco Attilio Dal Cero - vi trasmetto il rapporto settimanale: fino al 15 agosto nell'elenco dei positivi di Montecchia non figurava più nessuno. Dal 16 agosto, nell'elenco dei positivi di Montecchia, figurano 1 "caso positivo" e 1 "caso sospetto"». Poco dopo il sindaco Dal Cero aggiunge: «Attenzione! Non sono anziani, anzi sono minorenni tornati dalle vacanze marittime...e italiani. Ribadisco che non dobbiamo confondere "libertà" di lavorare e muoverci all'aperto, di frequentare bar e ritrovi più o meno autorizzati, con l'autorizzazione a comportarci in maniera sconsiderata e che le mascherine si possono togliere solo all'aperto e/o nella propria abitazione e devono essere reinndossate in contatto con estranei o al chiuso (compreso il mercato e i bar)».

Il primo cittadino di Montecchia di Crosara quindi conclude: «Continuiamo a seguire le buone pratiche che abbiamo imparato in questi mesi! (mascherine, distanza fra persone e lavaggio mani). Non vanifichiamo tutto con atteggiamenti poco responsabili! Il virus non è scomparso! Anzi, è ritornato!».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Post Facebook Uniti per Montecchia

Scarica la comunicazione del sindaco di Montecchia di Crosara

Allegati