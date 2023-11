Sindacati si mobilitano in Veneto contro la Finanziaria: annunciati scioperi le prossime settimane

«Basta bugie. Lo sciopero non lo facciamo contro la Meloni, ma contro una Finanziaria che si è dimenticata di tutte le persone, cioè dei lavoratori, ma anche degli anziani, delle donne e dei giovani, negando loro il futuro che meritano. La Finanziaria 2024, che sarà approvata in Parlamento entro fine anno, così come è stata abbozzata e presentata al Paese, non va bene e noi la bocciamo. Faccio solo alcuni esempi che ci hanno fatto arrabbiare, spingendoci così a manifestare insieme alla Cgil: primo, è falso che da gennaio 2024 si avranno 150 euro in più in busta paga. È una bugia totale perché in realtà verrà rifinanziato il cuneo fiscale come si era fatto nell’anno precedente e ciò significa che le buste paga di gennaio saranno le stesse di dicembre. Secondo tema sono le tasse che, inevitabilmente, aumenteranno se i Comuni, le Province e la Regione Veneto vorranno mantenere i servizi ai cittadini: purtroppo i tagli del Governo porteranno anche a questo. Terzo tema sono le pensioni che toccano il pubblico impiego e che, così come sono state pensate, spingeranno circa 400 dipendenti, tra medici, infermieri e altri professionisti della sanità, a lasciare il posto di lavoro anticipatamente in Veneto. Pensate cosa accadrebbe se questo dovesse succedere veramente: non avremmo più chi ci cura».

Con queste parole il segretario generale della Uil Veneto, Roberto Toigo, informa sullo sciopero, indetto a livello nazionale da Uil e Cgil, che farà tappa in Veneto in due date: venerdì 17 novembre a Padova, alle ore 9 alla stazione ferroviaria, in cui scenderanno in piazza le categorie del pubblico impiego, dei trasporti, della scuola, delle poste, della pubblica amministrazione, della sanità privata e del terzo settore. Inoltre sciopereranno tutti quei lavoratori che svolgono attività di pubblica utilità, ma che non sono compresi nelle categorie evidenziate e sono soggetti alla legge 146 (ad esempio chi opera nelle mense scolastiche, gli addetti alle pulizie, le guardie giurate, ecc). Venerdì 24 novembre, nelle sette province del Veneto scenderanno invece in piazza le altre categorie.

In entrambe le date si tratterà di uno sciopero di 8 ore che vedrà protagonista il Veneto, con lo scopo di coinvolgere lavoratori e lavoratrici di ogni settore, ma anche tutte quelle persone che vogliono un presente e un domani più sicuro per sé e la loro famiglia.

«Saremo tante persone con una voce unica - ha detto Toigo -. Tante persone con richieste comuni e concrete. Facciamo la mobilitazione perché è importante che nella Manovra, prima di diventare operativa, vengano accolte le nostre istanze che sono state pensate considerando tutte le persone, di ogni fascia di età, genere e tipo di impiego.

Di fronte a questo scenario preoccupante, che non permette né crescita né sopravvivenza, se pensiamo alla fascia di popolazione più fragile e ai nostri giovani, – ha concluso Toigo - siamo costretti ad annunciare in Veneto uno sciopero. La Uil Veneto con le confederazioni e le categorie, che sono importantissime nel territorio, organizzeranno un presidio per tenere alta l’attenzione su questa manovra inaccettabile del Governo. Mi auguro che su questi temi importanti il Sindacato in Veneto possa lavorare insieme perché solo così potrà garantire stabilità alla nostra gente e un futuro ai nostri ragazzi che altrimenti continueremo a vedere pronti con la valigia in mano per scommettere su un altro Paese».