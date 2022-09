Primi tre mesi di amministrazione Tommasi, Zavarise: «Bilancio sconsolante»

Il sindaco Damiano Tommasi e la sua amministrazione sono in carica da circa tre mesi a Verona ed il consigliere comunale di Lega Nicolò Zavarise ha tirato un bilancio di questo primo periodo. «È sconsolante», ha commentato il consigliere di minoranza, a cui giunta e maggioranza ha replicato in coro: «Fatti esposti in modo strumentale e propagandistico».

Il primo elemento evidenziato da Zavarise è stato quello delle baby gang. «Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i casi di risse e aggressioni tra minori, un problema sempre più grave sul quale l'assessore alla sicurezza sta facendo finta di niente - ha dichiarato il consigliere leghista - Quello delle baby gang è un problema conosciuto che a Verona nei numeri è esploso in quest’ultimo periodo, con il moltiplicarsi di episodi e denunce. La Lega ha spiegato come intervenire, presentando un disegno di legge a riguardo che non può prescindere dalla punizione verso chi commette azioni criminali». Zavarise ha ricordato in particolare l'episodio del dodicenne aggredito nel quartiere di Santa Croce, un episodio che insieme ad altri ha portato i residenti a chiedere presenze fisse per vigilare nel quartiere.

Ed è sempre Santa Croce il luogo di un'altra polemica sollevata dal consigliere di opposizione, quella dell'evento "Santa Croce sotto le stelle". «Negli ultimi due anni da assessore ho portato con la Pro Loco migliaia di persone nelle piazze dei nostri quartieri e non è mai successo nulla - ha spiegato Zavarise - Oggi invece ci troviamo con cose messe in piedi all'ultimo che generano insicurezza e non divertimento e voglia di stare insieme».

Ultimo punto: la viabilità. «Alcune code di questi ultimi giorni erano evitabili - ha concluso l'ex assessore - Come quelle nelle vie attorno alla Bra, chiusa senza che se ne capisca il motivo. Per liberare dal traffico la piazza hanno intasato Piazza Cittadella e tutte le vie limitrofe, creando non poche difficoltà negli spostamenti. Una mancanza di competenza preoccupante che non può passare inosservata».

Unanime la risposta dell'amministrazione Tommasi al consigliere Zavarise, accusato di dare «una lettura da campagna elettorale ai fatti e alle dichiarazioni dell'amministrazione. Se da un lato è di tutta evidenza l'intento strumentale e propagandistico nell'esposizione degli avvenimenti degli ultimi giorni, dall'altro dispiace il quadro pesantemente negativo che viene fatto della città per l'interesse personale e di parte ai danni dei tanti che in silenzio lavorano per il bene della città».