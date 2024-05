Sicurezza a Verona, monta la polemica. Bisinella: «Serve un intervento tempestivo». Polato: «In Veronetta episodi da far west»

«E alla fine ci è scappato il morto». Così esordisce la consigliera comunale Patrizia Bisinella in merito ai recenti fatti di cronaca avvenuti nel quartiere di Veronetta in città: «Leggere sui giornali - prosegue Bisinella - che nel centro di Verona una vendita di droga, dopo un’aggressione con coltelli, è finita con un morto e nelle stesse pagine trovare ogni giorno notizie di risse, furti, negozi scassinati, aggressioni ci fa davvero chiedere se per l’attuale amministrazione tutto questo sia normale».

Sempre secondo la consigliera Bisinella, al contrario, «la Verona di qualche anno fa era di stampo completamente diverso», ovvero «una città vitale, sicura, in cui passeggiare, di giorno come di sera, anche in periferia, non creava allarme e non dava alcun tipo di preoccupazione». Bisinella rimprovera quindi all'attuale amministrazione comunale di non star facendo abbastanza sul fronte della sicurezza: «Non è normale - prosegue infatti la consigliera - ad esempio vedere il proprio negozio di via Cappello scassinato e vandalizzato per ben sei volte negli ultimi due anni, come capitato a una dei tanti commercianti esasperati. Non è normale assistere a risse furibonde e scene di degrado quotidiane sugli autobus, in piazza Brà o in giro per i quartieri».

La polemica della consigliera Patrizia Bisinella si sposta quindi sul fronte più strettamente politico: «Invece di dibattere in Consiglio comunale su temi ideologici inutili e fuori dalla realtà, quando per i cittadini esistono valori civili condivisi e assodati, perché questa giunta non si attiva per migliorare concretamente con proprie misure il presidio del territorio, investendo sul corpo di polizia locale e coinvolgendo questura e prefettura per azioni mirate? Vogliamo una città per persone libere - conclude Bisinella - come era Verona fino a pochi anni fa».

Un tema quello della sicurezza urbana che, sulla scorta sempre dell'episodio drammatico avvenuto mercoledì notte in via Scrimiari, è stato ripreso polemicamente anche dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni europee Daniele Polato: «L’incidente accorso a Veronetta, - ha dichiarato Polato - in cui sarebbe finito male uno scambio di droga con la morte di un giovane, è l’ennesimo episodio violento accorso per le strade della nostra città. Ormai - aggiunge Polato - i crimini da "far west" sono diventati la normalità e non un’eccezione, come dovrebbe. Stiamo arrivando a una situazione che mai avrei pensato di vivere a Verona». Anche il consigliere regionale Polato chiede quindi «un maggiore presidio di strade e piazze, fermezza con chi delinque e interventi concreti per mettere in sicurezza Verona e restituirle il decoro che merita».

Nel frattempo, in merito proprio al quartiere di Veronetta, è in programma per la serata di martedì 21 maggio, alle ore 20.45, all'interno della sala Fevoss di piazza Santa Toscana 9, un appuntamento promosso dal Partito democratico dal titolo "Parliamo di Veronetta". Sarà presente anche l’assessore al decentramento del Comune di Verona Federico Benini che risponderà alle domande dei cittadini e delle associazioni sugli interventi in corso e programmati nel quartiere. Parteciperanno inoltre all'incontro anche la consigliera comunale Alessia Rotta, il presidente della Commissione sociale della prima circoscrizione Andrea Avanzi e il presidente della Commissione commercio, cultura e turismo Andrea Trombini. Coordinerà la discussione la segretaria del Primo Circolo Pd Verona Alessandra Salardi. Tra gli argomenti che verranno affrontati ci saranno la situazione di Ponte Nuovo, ma anche gli interventi anti-allagamento e le numerose iniziative rivolte a sostenere l’associazionismo di quartiere e a far rivivere le piazze, oltre che il futuro di Palazzo Bocca Trezza.