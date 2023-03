Bozza: «Verona vittima di una spirale crescente di violenza e micro-criminalità»

Sicurezza e questioni giovanili saranno due degli argomenti che saranno affrontati dall'amministrazione comunale di Verona questa sera, 1 marzo, alle 20.30 nell'aula magna della scuola Giovanni XXIII, in Via Monte Bianco 14. Il ciclo di incontri "Il quartiere che vorrei" arriva oggi in settima circoscrizione e tutti i cittadini sono invitati a partecipare per confrontarsi con i cinque assessori che saranno presenti stasera: l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, quella alle politiche sociali Luisa Ceni e gli assessori alla mobilità Tommaso Ferrari, al decentramento Federico Benini e alle politiche giovanili Jacopo Buffolo.

Sicurezza e disagio giovanile rimangono infatti al centro dell'attualità cittadina, visti i ripetuti fatti di cronaca accaduti. Gli ultimi sono le rapine di venerdì scorso a una fermata dell'autobus a Poiano e in Corso Santa Anastasia. Rapine di cui sono accusati un 18enne ed un 23enne, entrambi arrestati dalla polizia del capoluogo.

E per ogni episodio di cronaca di questo tipo, i consiglieri di minoranza tornano all'attacco. «Verona è vittima di una spirale crescente di violenza e micro-criminalità da strada - ha dichiarato il consigliere di Forza Italia Alberto Bozza - Le aggressioni sono la punta di un iceberg di un fenomeno che, in fatto di insicurezza, comprende anche i furti negli appartamenti e i numerosi raid vandalici contro auto e moto nei quartieri. La criminalità da strada ormai colpisce di frequente non solo i quartieri più periferici, ma anche il centro storico. È una situazione generalizzata che riguarda tutta la città. Invito il sindaco Tommasi a dare un segnale concreto, serve intervenire». E la consigliera comunale della Lista Tosi Anna Bertaia ha aggiunto: «L’insicurezza a Verona è ormai un problema sociale e l’amministrazione comunale forse sta perdendo di vista le priorità d’intervento. Non c’entra solo il fenomeno sociale delle baby gang o della microcriminalità, ma anche la gestione della sicurezza di Verona, città che a volte sembra un terreno fertile per malviventi e malintenzionati. Servono più controlli e investimenti sulla sicurezza».