Sicurezza, incontro al Viminale tra Borchia e il sottosegretario Molteni: «Le priorità sono Verona e il Lago»

«Un incontro proficuo al Viminale con il Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, per condividere idee e strategie sulla sicurezza di Verona e del Lago di Garda». Così scrive l’eurodeputato Paolo Borchia, segretario della Lega di Verona, in un post sul suo profilo Facebook che lo ritrae con sottosegretario agli interni Nicola Molteni, dopo l’incontro a Roma presso il Ministero.

Lo stesso europarlamentare veronese della Lega ha poi spiegato: «Ci siamo confrontati e abbiamo affrontato diverse questioni cruciali legate al territorio veronese, considerando che i continui fatti di cronaca non fanno che evidenziare l’importanza di intensificare la presenza delle forze dell’ordine». Secondo quanto rivelato da Borchia, tra le novità «più significative» sarebbero previste «assegnazioni stagionali che andranno ad aumentare il presidio già esistente sul territorio, cui si aggiungerà un piano assunzioni da 1.800 unità tra fine anno e inizio 2024».

In merito, Paolo Borchia ha poi ribadito: «Ho manifestato la necessità di un nuovo commissariato di PS che vada incontro alle esigenze e alle problematiche legate alla stagionalità del territorio, ricevendo una convinta pertura nell’analizzare i flussi e le statistiche. I cambiamenti nella nostra società stanno comportando nuove sfide anche per la gestione della sicurezza, - ha spiegato ancora Borchia - mentre le pressioni migratorie ai confini implicano un aumento degli effettivi da distaccare dal territorio. Ringrazio moltissimo il sottosegretario per la preziosa e consueta disponibilità, come Lega continueremo a dare priorità alle istanze dei territori, la sicurezza rappresenta un bene inderogabile», ha concluso l'europarlamentare veronese della Lega.